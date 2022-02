Tips Sehat, Tenang Hadapi Omicron, Jika Terpapar, Konsumsi Vitamin Ini, Simak Daftarnya

SUYA.co.id I Wabah Covid-19 varian omicron sedang menjadi momok saat ini. Penularanya yang cepat menyebabkan varian omicron meluas di berbagai negara. Termasuk di Indonesia saat ini.

Menjaga protokol kesehatan menjadi jurus paling jitu di tengah pandemi. Semoga anda dan kita semua aman-aman saja. Namun jika anda terjangkit, bersikaplah dengan tenang dan tetap semangat untuk proses penyembuhannya. Lakukan isolasi dan jalani prokes.

Menjaga asupan gizi dan vitamin menjadi kunci untuk bertahan dan sembuh dari infeksi corona virus.

Berikut daftar vitamin yang direkomendasikan untuk pasien terjangkoit omicron, seperti dalam artikel yang dilansir lama hellosehat.com berjudul: "Daftar vitamin yang direkomendasikan untuk isolasi mandiri".

Artikel ditulis Ulfa Rahayu dan telah ditinjau secara medis oleh dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H.

Ilustrasi vitamin yang direkomendasikan buat isoman Omicron. (Freepik)

Dijelaskan, dalam Pedoman Tatalaksana COVID-19 Edisi 3 yang disusun oleh gabungan perhimpunan dokter Indonesia terdapat beberapa rekomendasi vitamin yang baik dikonsumsi pasien-pasien COVID-19.

Rekomendasi vitamin tersebut berbeda tergantung tingkatan keparahan gejala pada pasien. Persamaannya, bagi setiap pasien COVID-19 direkomendasikan untuk mengonsumsi vitamin C dan vitamin D. Namun, ada juga vitamin dan mineral lain yang tak kalah penting. Berikut adalah daftarnya.

1. Vitamin C

Salah satu gejala khas dari penyakit COVID-19 adalah peradangan paru-paru yang membuat penderitanya sesak napas. Konsumsi vitamin C dapat membantu mengurangi peradangan berkat sifat antioksidannya.

Biasanya, vitamin C sering diminum untuk membantu meredakan gejala pilek. Vitamin C juga baik dikonsumsi untuk Anda yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

ILUSTRASI berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D (KOLASE TRIBUN SOLO/Halodoc)

2. Vitamin D

Utamanya, vitamin D berfungsi untuk membantu mempertahankan kadar kalsium dan fosfor darah dalam tubuh. Namun, vitamin D juga dapat melindungi Anda dari infeksi pernapasan seperti COVID-19.

Berdasarkan uji klinis yang terbit dalam Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics, konsumsi vitamin D dapat mengurangi risiko Anda terhadap gejala parah infeksi saluran pernapasan secara signifikan.

Sebenarnya, sumber vitamin D yang paling baik bisa Anda dapatkan dari paparan sinar ultraviolet matahari. Namun, Anda juga bisa mendapatkannya dari suplemen khusus atau makanan seperti ikan, susu, dan kuning telur.

3. Vitamin B kompleks

Vitamin yang tak kalah penting untuk membantu kondisi Anda selama menjalani isolasi mandiri adalah vitamin B kompleks, salah satunya vitamin B6.

Vitamin B6 sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda agar tetap dalam kondisi prima, yang mana hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu melawan penyakit infeksi seperti COVID-19. Pastikan Anda mengonsumsi vitamin B kompleks yang cukup, baik dari suplemen maupun makanan.

4. Zinc

Tahukah Anda, ternyata beberapa obat flu atau obat pelega tenggorokan juga mengandung zinc di dalamnya. Mengingat gejala ringan COVID-19 serupa dengan gejala flu, zinc juga dapat membantu mengatasi beberapa gejala seperti hidung tersumbat, hidung berair, sakit tenggorokan, dan batuk.

Zinc juga dapat membantu produksi sel-T (limfosit-T) yang memicu tubuh untuk merespons terhadap infeksi penyakit.

Rekomendasi daftar vitamin untuk pasien isolasi mandiri

Berikut adalah gambaran seberapa banyak vitamin yang bisa dikonsumsi pasien tanpa gejala berdasarkan Pedoman Penatalaksanaan COVID-19.

Vitamin C

Vitamin C non-acidic 3-4 x 500mg

Tablet hisap vitamin C 2 x 500mg

Multivitamin dengan kandungan vitamin C 1-2 tablet perhari

Vitamin D

Suplemen 400-1000 IU setiap hari

Obat 1000-5000 IU setiap hari

Pasien COVID-19 tanpa gejala harus melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Pasien akan dinyatakan sembuh atau selesai isolasi setelah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari tanpa gejala sama sekali.

Untuk pasien positif COVID-19 OTG tetapi memiliki penyakit penyerta (komorbid) disarankan untuk melanjutkan pengobatan sesuai anjuran dokter.

Bagi pasien yang meminum obat jenis ACE-inhibitor (angiotensin-converting enzyme inhibitors) dan ARB, maka konsultasikan kondisi kesehatannya ke dokter paru atau dokter jantung.

Sedangkan, rekomendasi untuk pasien dengan gejala ringan adalah sebagai berikut.

Vitamin C

Vitamin C non-acidic 3-4 x 500mg

Tablet hisap vitamin C 2 x 500mg

Multivitamin dengan kandungan vitamin C 1-2 tablet perhari

Dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, Zink

Vitamin D

Jenis suplemen 400-1000 IU/ hari

Jenis obat 1000-5000 IU/hari

Azitromisin 1 x 500mg diminum selama 5 hari.

Produk Antivirus

Oseltamivir (Tamiflu) 2 x 75mg diminum selama 5-7 hari

Favipiravir (Avigan) 2 x 600mg diminum selama 5 hari.

Selain mengonsumsi vitamin, pasien COVID-19 gejala ringan bisa melakukan terapi simptomatik yakni mengobati setiap gejalanya. Sebagai contoh, jika mengalami batuk maka minum obat batuk.

Pasien gejala ringan ini juga direkomendasikan untuk melakukan Isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Masa isolasinya yakni 10 hari sejak timbul gejala ditambah 3 hari bebas gejala.

Bagi pasien gejala ringan yang memiliki penyakit penyerta disarankan untuk tetap melakukan pengobatan sesuai dengan anjuran dokter.

Sementara bagi pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan gejala berat dirawat di rumah sakit agar berada dalam pemantauan dokter-dokter ahli.