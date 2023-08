Hari Kucing Sedunia, Puluhan Kucing di Surabaya Ikuti Fashion Show Pakaian Bertema Nusantara

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Peringatan Hari Kucing Sedunia di Surabaya digelar meriah. Diikuti ratusan kucing, berbagai lomba digelar. Ada lomba makan tercepat hingga fashion show bertema nusantara.

Berlangsung di salah satu mal di pusat Surabaya, ajang ini diikuti oleh berbagai komunitas pencinta kucing di Kota Pahlawan dan luar kota, Sabtu (26/8/2023) sore lalu. Mereka membawa masing-masing anabul (anak bulu/hewan peliharaan).

Dari pantauan di lokasi, ada berbagai jenis kucing yang dibawa peserta. Sebut saja kucing Persia, kucing Mingun, kucing Bengal, hingga berbagai jenis kucing lainnya.

Lomba pertama yang digelar adalah fashion show. Pada ajang bertema "Me-Onderfull Indonesia" ini, peserta yang merupakan pemilik kucing mengenakan pakaian bertema nusantara dari berbagai daerah yang anggun hingga meriah.

Tak hanya oleh pemiliknya saja, anabul mereka turut didandani dengan pakaian adat yang serasi dengan yang dikenakan pemiliknya. Para kucing terlihat lucu saat dikenakan rok hingga ikat kepala ikonik.

Para anabul juga diajak untuk unjuk kebolehan di atas panggung yang telah disiapkan. Bersama para pemiliknya, mereka berkolaborasi untuk bisa memikat hari juri.

Aksi menggemaskan para kucing dan pemiliknya tersebut pun memancing gelak tawa penonton yang memadati mal di akhir pekan tersebut. Para penonton yang mayoritas pecinta kucing juga tak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen langka ini.

Usai fashion show, para kucing lainnya mengikuti lomba balap makan. Dalam lomba yang digelar PT Perfect Companion Indonesia sebagai produsen Me-O, puluhan kucing tersebut dituntut untuk menyelesaikan santapan makanan yang disiapkan.

Salah satu peserta yang cukup antusias adalah Naya. Pemilik kucing asal Grup Kucing Surabaya ini membawa kucing jenis maine coon, salah satu jenis kucing Persia yang dikenal juga sebagai kucing raksasa atau Giant Cat.

"Saya dari komunitas kucing tertarik mengikuti lomba ini karena juga sebagai bentuk mendukung keberadaan kucing ya. Merawat kucing ini bisa dibilang susah-susah gampang," kata Naya dikonfirmasi di sela acara.

"Kita harus paham kapan dia makan atau aktivitas lari sebab kucing ini juga termasuk aktif. Termasuk, dengan memperhatikan jenis makanannya," katanya.

Penyelenggara event ini, Feny Marlin Sibuea menerangkan tujuan acara ini sebagai rangkaian Hari Kucing Sedunia yang biasanya diperingati setiap 8 Agustus. "Sebagai rangkaian World Cat Day, Me-O Indonesia menyelenggarakan di Surabaya," kata Feny dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, acara serupa juga digelar di salah satu mal di Jakarta Selatan pada pertengahan Agustus lalu. "Ada empat macam lomba yang digelar," katanya.

"Yaitu, ada lomba fashion show dengan tema Nusantara ataupun Indonesia, lomba makan untuk anak kucing (kitten), lomba makan untuk kucing adult atau kucing dewasa dan juga ada lomba makan pempek untuk pemiliknya," katanya.

Melibatkan sekitar 100 kucing, mereka mengikuti dengan cukup antusias. Termasuk lomba fashion show yang mengangkat tema pakaian adat Nusantara. "Fashion show ini mengangkat busana-busana tradisional dari Indonesia. Adai banyak ya. Ada (pakaian) yang dari Papua, dari Surabaya, dari Bali dan lain-lainnya," katanya.

Ada sejumlah aspek penilaian dari juri. Di antaranya kekompakan antara kucing dengan pemiliknya, kesesuaian dengan tema, hingga ketangkasan kucing.

Melalui kegiatan ini, Me-O ingin mengajak masyarakat untuk semakin peduli dengan anabul. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, di antaranya dengan peduli untuk memastikan kualitas makanan kucing.

"Di hari World Cat Day, Me-O ingin mengajak para Cat Lovers untuk selalu sayang, peduli, dan memberikan terbaik bagi anabulnya. Termasuk dengan memberikan makanan berupa yang terbaik bagi anabulnya," tandasnya.

Dalam kegiatan ini, Me-O Indonesia juga meluncurkan produk Me-O Rasa Khas Nusantara yaitu Me-O Pouch rasa Pempek with white fish and egg dan Me-O Pouch rasa Pempek with white fish and shrimp.