POTRET CANTIK Anak Pertama Greysia Polii dan Felix Djimin, Banjir Ucapan Selamat dari Rekan Atlet

SURYA.CO.ID - Kabar bahagia menyelimuti mantan atlet bulutangkis Indonesia, Greysia Polii, yang melahirkan putri pertamanya, Minggu (30/4/2023).

Pasangan Greysia Polii dan Felix Djimin dikaruniai anak pertama perempuan yang mereka beri nama, Jessia Selah Djimin.

Hal itu seperti yang dibagikan Greysia Polii dalam akun Instagram pribadinya.

Dia mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan kebahagiaannya dikaruniai anak pertama. Mulai dari dokumentasi sesaat setelah dia melahirkan hingga Jessia telah dibersihkan.

Baca juga: Biodata Greysia Polii Pebulu Tangkis Wanita Indonesia yang Gantung Raket setelah 30 Tahun Berkarier

Tak sendirian, dalam ruang bersalin Greysia Polii juga tampak ditemani oleh sang suami saat berjuang melahirkan Jessia.

Dalam unggahannya, Greysia menuliskan beberapa kata untuk menyambut kelahiran sang anak.

Dia menyebut Jessia sebagai pemenang dari proses perjuangan Greysia mengandung sang anak selama semilan bulan.

"Hi there, little champ!

Thank you for the amazing 40-week journey of fighting together.

You are a true champion.

Our God-given champion.

JESSIA SELAH DJIMIN." tulisnya dalam caption.

Unggahan itu pun ramai mendapat komentar dari sesama rekan atlet lainnya. Greysia Polii dan Felix Djimin mendapat banyak ucapan selamat.

"ALHAMDULILLAH, Selamat ko @felixdjimin kka @greyspolii," tulis Apriyani.

Selain Apriyani, pebulutangkis lain, seperti Hendra Setiawan, Popor Sapsire, Liliyana Natsir, hingga pelatih Eng Hian juga turut memberikan ucapan selamat.

Bahkan akun resmi Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) juga ikut mengucapkan selamat.

Diberitakan sebelumnya, Greysia Polli dan Felix Djimin sudah menikah sejak 2020 lalu.