Honor Modin Kota Pasuruan Naik 100 Persen, Kalau APBD Naik Gus Ipul Ingin Beri Rp 1 Juta Per Bulan

SURYA.CO.ID, KOTA PASURUAN - Pemkot Pasuruan menaikkan honor untuk para modin hingga 100 persen pada tahun ini. Sebelumnya, honor modin hanya Rp 150.000 per bulan, dan sekarang dinaikkan penuh sehingga menjadi Rp 300.000 per bulan per modin.

“Alhamdulillah, di tengah anggaran yang terbatas kita masih bisa menaikkan honor modin. Nominalnya memang hanya naik Rp 150.000 tetapi Aalhamdulillah naik 100 persen,” kata Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka pembinaan modin Kota Pasuruan di Gedung Gradika, Kamis (6/4/2023).

Menurut Gus Ipul, jika anggaran pemerintah bertambah, ia bertekad menaikkan honor modin secara bertahap hingga Rp 1 juta per bulan.

"APBD Kota Pasuruan ini termasuk kecil, tetapi doakan saja seiring peningkatan APBD pasti kesejahteraan masyarakat termasuk modin juga akan meningkat,” ujar Gus Ipul.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengapresiasi para modin yang meski berhonor kecil namun tetap semangat membantu masyarakat. “Dulu modin itu melekat di desa/kelurahan sekarang diserahkan ke kabupaten/kota. Semua dilayani modin, mulai menangani jenazah, pernikahan, selamatan dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat mengatakan total ada 315 modin di Kota Pasuruan, dengan rincian 145 modin laki-laki dan 170 perempuan.

“Paling sedikit kelurahan Panggungrejo hanya 2 orang modin. Sedangkan paling banyak kelurahan Bukir 16 orang,” kata Kokoh. Dengan jumlah ini, maka rasio modin di Kota Pasuruan adalah 1 modin mengurusi 607 orang atau 200 keluarga. ****