Sosok Fadel Thoriq Darmawan, Pelajar Gresik yang Diterima Tiga Perguruan Tinggi di Kanada

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sosok M. Fadel Thoriq Darmawan, pelajar SMA Muhammadiyah 10 Kabupaten Gresik dilirik sejumlah perguruan tinggi luar negeri.

Tercatat ada tiga perguruan tinggi di Kanada yang menerimanya.

Yakni, The University of British Columbia Faculty of Arts, Arts Program, University of Toronto Scarborough Faculty of Arts Science, Studies of Humanities, dan University of Toronto, St George Faculty of Arts Science, Social Science and Humanities.

Dari tiga perguruan tinggi ternama di dunia itu. M. Fadel Thoriq Dharmawan memilih University of Toronto, St George Kanada melalui jalur beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dibiayai pemerintah.

Fadel sapaan akrabnya dikenal sebagai pelajar berprestasi. Terutama saat lomba debat Bahasa Inggris.

Saat itu, dia ikut debat bahasa inggris tingkat nasional. Satu tim dengan pelajar dari Lampung dan Jawa Tengah.

Mengikuti kompetisi di salah satu Universitas Negeri yang ada di Indonesia.

Selain itu di juga pernah menang dalam beberapa kali kejuaraan debat bahasa inggris. Pembicara terbaik juara kedua.

Saat duduk di kelas XII, dua dari empat bersaudara ini membikin esai dengan bimbingan beasiswa Indonesia maju, program pusat prestasi nasional. Di sana dia mempelajari taktik esai.

"Tiga perguruan tinggi asal Kanada itu memiliki pertanyaan sendiri-sendiri. Selain itu, saya juga mencantumkan portofolio tes International English Language Testing System (IELTS)," kata Fadel, Jumat (31/3/2023).

Anak dari pasangan Dian Palupi Krisdiani dan Darmawan Tri Hartanto sengaja memilih perguruan tinggi di luar negeri untuk mengembangkan diri.

Ingin menyetarakan diri di negara maju, dan cita-cita ini sudah diimpikan sejak duduk di bangku SMP.

Fadel setelah mencari sejumlah referensi akhirnya memilih University of Toronto, St George di Kanada.

"Karena perguruan tinggi ini memiliki kualitas tinggi dari dua universitas lainnya. Setelah selesai studi disana saya ingin bekerja di kedutaan negara," ungkapnya.

Fadel pun bakal tinggal di asrama selama menempuh pendidikan di luar negeri.

Rencananya bakal terbang ke Kanada bulan Agustus mendatang.

Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 10 (Smamio) GKB bidang Humas Rusdiah Arifaini menuturkan, pihak sekolah sangat bangga, dan ini diharapkan menjadi jalan pembuka bagi adik kelasnya selanjutnya atas prestasi yang dibuka kakak kelasnya.

"M.Fadel Thoriq Dharmawan unggul dalam public speaking debat kontes beberapa kali ikut prestasi itu sering meraih juara dan kemampuannya semakin berkembang. M. Fadel merupakan siswa kedua kami yang melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri. Sebelumnya ada satu siswa kami juga diterima di perguruan tinggi di negara Rusia yang kedua di Kanada," imbuhnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA