Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Asal Ponorogo, Dimulai dari Kloter 10 yang Tiba Sabtu 8 Juli 2023

SURYA.co.id, PONOROGO - Jemaah haji Indonesia 2023 mulai dijadwalkan untuk kembali ke tanah air, termasuk jemaah haji asal Ponorogo.

“Yang pulang pertama kali adalah kloter 10 debarkasi Juanda Surabaya,” ujar Kasie Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo, Marjuni, Jumat (7/7/2023).

Dia menjelaskan kloter 10 akan take off dari Bandara King Abdul Azis Jumat (7/7/2023) pukul 13.15 waktu Arab Saudi (WAS) dan akan landing di Bandara Juanda Sabtu (8/7/2023) pukul 04.00 wib.

“Sampai di Ponorogo pukul 12.00 wib. Nanti akan sambutan di paseban Alun-Alun Ponorogo. Sesuai kesepakatan kantor Kemenag Ponorogo dengan Pemkab Ponorogo,” katanya.

Untuk kloter 11 debarkasi Juanda Surabaya, akan take off dari bandara King Abdul Azis, Sabtu (8/7/2023) pukul 14.50 WAS.

Para tamu Allah itu landing di Bandara Juanda, Minggu (9/7/2023) pukul 05.35 wib.

“Sampai di Ponorogo pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wib. Untuk kloter 11 ini hanya 1 bus saja. Berbeda dengan kloter 10 ada 10 bus,” beber Marjuni.

Dia menjelskan bahwa, nanti yang di paseban alun-alun Ponorogo adalah jemaahnya.

Untuk truk koper langsung ke kantor Kemenag Ponorogo di Jalan Juanda.

“Batasan penjemput kami minta hanya 1 mobil saja per jamaah. Agar tidak terlalu banyak. Nanti jamaah turun dipastikan diterima oleh keluarga. Nanti kami sampaikan skenario nya. Agar mudah dikenali,” tegasnya.

Menurutnya, untuk jemaah haji lanjut usia (lansia) yang sakit diturunkan terlebih dahulu.

Pun dengan mereka yang resiko tinggi (Risti) diserahkan ke keluarga.

“Untuk yang masih sehat dan kuat ikut prosesi penerimaan jemaah haji. Untuk yang kloter 10 seperti itu,” terang Marjuni kepada Tribunjatim.com (grup SURYA.co.id).

Untuk kloter 44 dan 88 jemaah haji asal Ponorogo saat ini di Makkah.