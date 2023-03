BIODATA Ardhito Pramono yang Viral Diduga Bikin Keributan di Kafe Malang, Pernah Terjerat Narkoba

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Ardhito Pramono yang viral diduga membuat keributan dalam sebuah kafe di Malang, Jawa Timur.

Ardhito Pramono diduga membuat keributan di salah satu kafe di Kota Malang, yakni Loteng Teppanyaki Bar.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (20/3/2023) sekitar pukul 23.00 WIB.

Ardhito Pramono merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktor Indonesia.

Selain menulis lagu, Ardhito juga mahir memainkan beberapa alat musik mulai dari gitar, piano, dan drum.

Pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Pramono ini lahir di Jakarta pada 22 Mei 1995.

Ardhito Pramono menempuh kuliah di jurusan film di JMC Academy, Australia.

Setelah lulus, ia membantu sang ayah di perusahaan milik ayahnya di bidang aircraft maintenance (pemeliharaan pesawat udara).

Dikutip dari TribunnewsWiki, nama Ardhito Pramono mulai dikenal lewat video cover yang diunggah di kanal YouTube miliknya.

Lagu yang pernah ia cover adalah She Was Mine milik AJ Rafael yang diunggah pada tahun 2013.

Setahun kemudian Dhito mulai dikenal, banyak orang yang mampir ke kanal You Tube Ardhito Pramono.

Kemudian Dhito menciptakan lagu dan membuat video untuk lagu I Placed My Heart, dan disusul dengan lagu What You Feel About Me.

Namanya makin dikenal lewat lagu Bitter Love yang dirilis pada Oktober 2016.

Dikutip dari Tribun Jateng, Pada 2017, Ardhito dikontrak oleh label musik internasional Sony Music.