Calon Kuat IKA ITS Jatim, Wali Kota Eri Cahyadi : Harus Berdampak Besar untuk Jatim dan Indonesia

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Pengurus Wilayah Jawa Timur akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil), Sabtu (28/1/2023). Dalam agenda tersebut, anggota juga akan memilih Ketua IKA ITS Jatim yang baru.

Saat ini, salah satu di antara calon terkuat yang menjadi kandidat Ketua IKA ITS Jatim adalah Eri Cahyadi. Pria yang kini menjabat Wali Kota Surabaya ini kabarnya diusulkan oleh mayoritas alumnus.

"Masa jabatan saya selaku Ketua IKA ITS Jatim akan berakhir. Sehingga akan dijalankan Muswil IKA ITS Jawa Timur. Salah satu agendanya adalah memilih Ketua IKA ITS Jawa Timur," kata Ketua IKA ITS Pengurus Wilayah (PW) Jatim, Wahid Wahyudi di Surabaya, Jumat (27/1/2023).

"Siapa pun bisa menjadi calon. Salah satunya, kami berharap Pak Eri Cahyadi yang Alumni ITS, bisa menjadi calon Ketua IKA ITS Jawa Timur," kata Wahid yang juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.

Melalui forum Musyawarah Wilayah, anggota akan memutuskan siapa yang dipilih sebagai Ketua IKA Alumni Jatim. "Rencananya, satu hari saja untuk jadwal Muswilnya," katanya.

Untuk diketahui, Cak Eri lahir di Surabaya pada 27 Mei 1977, dan merupakan Alumni D-III Teknik Sipil ITS Surabaya tahun 1999. Dua tahun berselang, ia lulus S-1 Sipil Konstruksi pada 2001 di kampus yang sama.

Di tahun tersebut, Cak Eri juga lulus seleksi ASN Pemkot Surabaya. Tidak berhenti di situ, pria yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menuntaskan S2 Manajemen Proyek di kampus yang sama pada 2005.

Mendapati namanya masuk dalam kandidat potensial calon Ketua IKA ITS Jatim, Cak Eri menyerahkan kepada forum. "Itu kan ada forum lewat Musyawarah Wilayah. (Pemilihan Ketua) bisa melalui musyawarah mufakat," kata Cak Eri dikonfirmasi terpisah.

Baginya, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua IKA ITS Jatim harus bisa membawa dampak positif kepada lembaga maupun pada anggota. "Terpenting, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat," katanya.

Menurutnya, ITS bersama alumninya harus bisa menyumbang pemikiran untuk masyarakat. Khususnya, yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. "ITS harus bisa memberikan bantuan kepada pemerintah. Baik yang ada di Jawa Timur, maupun di Indonesia. Sehingga membawa dampak besar," tegas Cak Eri.

Kolaborasi antara IKA ITS dengan Pemkot Surabaya pun telah dilakukan. Hasilnya, ada sejumlah masalah yang diselesaikan. Misalnya, proyek pengendalian banjir yang banyak menggunakan tenaga ahli dari ITS. "Banjir bisa berkurang sangat jauh," ia mengakui.

"Pada prinsipnya, siapa pun yang terpilih, harus bisa memastikan IKA ITS hadir. Terutama, dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan," ia menambahkan. *****