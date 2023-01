Doa Perlindungan dari Bencana Gempa Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Wilayah Kabupaten Malang gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 5,1 SR, Selasa (17/1) siang.

Gempa dikabarkan terasa hingga Lumajang dan Surabaya, lantas apa yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi?

Selain keluar ruangan dan menuju lapangan untuk menyelamatkan diri, umat Islam disunnahkan membaca doa sebagai bentuk ikhtiar batiniah.

Berikut doa-doa ketika gempa bumi untuk umat Islam, agar senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah SWT.

1. Doa Ketika Gempa

Menurut Tim Pustaka Zahra Doa-Doa Perlindungan: Penolak Keburukan dan Bencana, berikut doa ketika gempa dikutip dari Al Makarim:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

(Dengan nama Alloh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad

(Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad)

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ەۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

Innallaha yumsikus-samaawaati wal-ardhi an tazulan Wa la in zalatan in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, innahu kaana haliiman ghofuurun.

Artinya: Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. (Surat Al Fathir (35): 41).

2. Doa Perlindungan Ketika Gempa

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ

Allâhumma innî asaluka khairaha wa khaira mâ fîhâ, wa khaira mâ arsalta bihi, wa a’ûdzubika min syarrihâ, wa syarri mâ fîhâ wa syarri mâ arsalta bihi

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi didalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan.”