Gresik Sabet Juara Umum Arung Jeram Porprov Jatim 2023 di Mojokerto

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Kontingen Gresik berhak atas juara umum Cabang Olahraga (Cabor) Arung Jeram pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII 2023.

Gresik menyingkirkan dua daerah pesaing terberatnya, Kabupaten Probolinggo dan Surabaya.

Pada perlombaan yang dilangsungkan di Pintu Rolak 3, Mlirip, Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/9/2023), Gresik memastikan juara umum setelah mengoleksi 5 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu.

Lima medali emas didapat Kabupaten Gresik dari nomor Sprint R6 Putri, Head to Head R4 Putri, Slalom R6 Putri, Down River Race R4 Putri dan Down River Race R6 Putra.

Adi Ruswiono, pelatih Arung Jeram Kabupaten Gresik mengaku bangga dengan capaian anak asuhnya.

Ia menyebut, prestasi membanggakan ini didapat berkat kerja keras dan kedisiplinan para atlet.

"Kami juga memohon doa kepada seluruh masyarakat, karena lima atlet arung jeram Gresik yang hari ini menang, tergabung dalam Puslatda Arung Jeram Jatim, akan berlaga di Babak Kualifikasi (BK) PON 2024, di Sukabumi 24 september mendatang," ungkap Adi Rusiono, Selasa (12/9/2023).

Kabupaten Probolinggo meraih medali perak pada Cabor Arung Jeram setelah berhasil meraih 3 medali emas dan 4 medali perak.

Sementara medali perunggu didapat Kota Surabaya yang berhasil meraih 3 medali emas, 2 medali perak, juga 2 medali perunggu