Sidoarjo Tarung di Perempat Final dan Babak 16 Besar Porprov Jatim 2023

SURYA.co.id | SIDOARJO - Tim putri dan putra futsal Sidoarjo sudah menginjakan kakinya di di babak perempat final dan 16 besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII/2023. Tim Kota Delta dijadwalkan bertandingan, Senin (11/9/2023) besok.

Bertempat di Fatkhi Futsal Center Sidoarjo, tim putri Sidoarjo akan berjuang memburu tiket lolos semifinal dengan melawan Ngawi.

Selain laga Sidoarjo vs Ngawi, futsal putri Porprov Jatim VIII/2023, ada pertandingan Kab Blitar vs Trenggalek, Banyuwnagi vs Surabaya, dan Gresik vs Kabupaten Kediri.

Sedangkan di sektor putra, pertandingan baru memasuki babak 16 besar yang dijadwalkan mulai bertanding, Senin (11/9/2023).

Sidoarjo yang mengncar juara, akan menhadapi Gresik gna lolos ke perempat final. Kemudian di laga lainnya, Ponorogo melawan Kota Kediri, Jember kontra Banyuwangi dan Ngawi Bojonegoro.

Jadwal Futsal, Senin (11//9/2023) :

Perempat Final Putri

Pukul 08.00 - Sidoarjo vs Ngawi

Pukul 10.00 - Kab Blitar v Trenggalek

Babak 16 Besar Putra

Pukul 12.00 - Sidoarjo vs Gresik

Pukul 14.00 - Ponorogo vs Kota Kediri

Pukul 16.00 - Jember vs Banyuwangi

Pukul 18.00 - Ngawi Bojonegoro

Jadwal Futsal, Rabu (12/9/2023) :

Perempat Final Putri

Pukul 08.00 - Banyuwnagi vs Surabaya

Pukul 10.00 - Gresik vs Kab Kediri

Babak 16 Besar Putra

Pukul 12.00 - Kab Mojokerto vs Kota Malang

Pukul 14.00 - Kab Blitar vs Kab Kediri

Pukul 16.00 - Magetan vs Tuban

Pukul 18.00 - Sumenep vs Tulungagung