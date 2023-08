Satlantas Polres Blitar Kota Tambah Trek Lurus dan Traffic Light di Lintasan Ujian Praktik SIM C

Seorang pemohon SIM C sedang berlatih ujian praktik di Mapolres Blitar Kota, Senin (28/8/2023).

SURYA.CO.ID, BLITAR - Satlantas Polres Blitar Kota menambah trek lurus pada pola lintasan baru ujian praktik SIM C.

Penambahan trek lurus pada pola lintasan ujian praktik SIM berdasarkan saran dari tim supervisi Polda Jatim.

"Hari ini sudah mulai kami tambahkan trek lurus di lintasan ujian praktik SIM sesuai arahan dari tim supervisi Polda Jatim," kata Kasatlantas Polres Blitar Kota, AKP Mulya Sugiharto, Senin (28/8/2023).

Mulya mengatakan, dengan penambahan trek lurus, pemohon yang mengikuti ujian praktik SIM C seolah-olah sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Baca juga: Satlantas Polres Gresik Bagikan Kumpulan Soal Teori Praktik SIM C dalam Bentuk Barcode

"Pemohon asumsinya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam dan berhenti di jalur aman," ujarnya.

Dikatakannya, ke depan, Satlantas juga akan membuatkan traffic light di lintasan ujian praktik SIM C agar seolah-olah nyata seperti di jalan raya.

"Terkait luas dan model trek tetap sama, tidak ada perubahan atau kesalahan, hanya menambah trek lurus," katanya.

Baca juga: Gelar Operasi Patuh Semeru 2023, Satlantas Polres Blitar Kota Terapkan Tilang Manual

Menurutnya, tingkat kelulusan pemohon SIM di Satlantas Polres Blitar Kota meningkat setelah penerapan pola lintasan baru ujian praktik SIM.

Jumlah kelulusan pemohon SIM C bisa mencapai 40 pemohon sampai 60 pemohon per hari selama penerapan pola lintasan baru ujian praktik SIM C.

"Dalam sehari ada 47 pemohon yang lulus ujian praktik SIM C. Malah, Sabtu kemarin sampai 67 pemohon yang lulus ujian praktik. Biasanya, jumlah kelulusan ujian praktik SIM hanya 7 pemohon dan paling banyak 12 pemohon," katanya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA