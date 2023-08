Inilah 5 Tim Dance Terbaik DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya

Penampilan Warriors, tim dance SMA JAC Surabaya dalam DBL Dance Competition 2023. Mereka termasuk Best Five DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya.

SURYA.co.id - Kompetisi dance pelajar terbesar, DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya (North Region), makin mendekati fase puncak.

Menyusul telah diumumkannya lima tim dance terbaik, yang berhak tampil dan bersaing kembali pada final party Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series atau Seri Jatim di DBL Arena, Sabtu, 2 September mendatang.

Kelima tim dance sekolah itu masing-masing adalah Smala Dance Crew dari SMAN 5 Surabaya, Warriors (SMA JAC Surabaya), Clique Dance (pendamping putra SMA St Louis 1 Surabaya), X-Change (SMA Petra 1 Surabaya), dan Sixteen Dance Squad (SMAN 16 Surabaya).

Mereka akan kembali perform sekaligus dinilai, untuk menentukan siapa yang berhak menyandang predikat first place, second place, dan third place Seri Malang.

”Tinggal satu tahapan lagi, tepatnya hari Sabtu (2/9) nanti kita segera dapatkan Best Three atau tiga tim dance terbaik North Region,” ujar Fattaah Bagoes Pratama, person in charge (PIC) Honda DBL with Kopi Good Day 2023 Seri Surabaya.

DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya (North Region) diikuti total 85 tim dance mewakili 75 sekolah dari enam kota/kabupaten.

Mereka telah unjuk kemampuan pada gelaran DBL Dance Competition, yang merupakan rangkaian dari Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series – North Region. (*)

Best Five DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya:

Smala Dance Crew (SDC) – SMAN 5 Surabaya

Warriors - SMA JAC Surabaya

Clique Dance - SMA St. Louis 1 Surabaya (Putra)

X-Change - SMA Petra 1 Surabaya

Sixteen Dance Squad – SMAN 16 Surabaya