Terpilih, Top 10 DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Total sebanyak 85 tim dance mewakili 75 sekolah dari enam kota/kabupaten telah unjuk kemampuan mereka pada gelaran DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya, yang merupakan rangkaian dari Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series – North Region.

Beragam penampilan telah disajikan oleh seluruh peserta, sejak opening party pada 21 Juli lalu di DBL Arena.

Hingga berakhirnya babak penyisihan grup. Mereka telah tampil memukau dan menghibur penonton yang nribun langsung, maupun yang menyaksikan melalui tayangan livestreaming di channel YouTube atau aplikasi DBL Play.

Setelah melalui penjurian yang ketat dengan beberapa kriteria penilaian. Terpilihlah 10 tim dance terbaik pada kompetisi dance pelajar terbesar tanah air untuk Seri Surabaya.

Penampilan Warriors, tim dance SMA JAC Surabaya dalam DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya. Mereka termasuk salah satu dari sepuluh tim dance terpilih yang akan bersaing menjadi terbaik. (Istimewa/DBL Indonesia)

Ke-10 tim dance terbaik ini harus bersaing kembali. Menunjukkan performa terbaik mereka bersamaan dengan babak semifinal Honda DBL with Kopi Good Day Seri Surabaya (North Region) pada 23 Agustus mendatang. Untuk menyaring dan menyeleksi hingga menjadi lima tim dance terbaik atau Best Five.

”Penilaian memperhatikan kesesuaian penampilan dengan tema FYP atau akronim dari Fun, Youth, Popular. Nantinya, kelima tim dance terbaik akan perform kembali pada final party Seri Jatim pada tanggal 2 September mendatang. Untuk kami lakukan penjurian dan menentukan siapa dari kelima tim dance itu yang berhak merebut gelar first place, second place, dan third place,” terang Fattaah Bagoes Pratama, person in charge (PIC) Honda DBL with Kopi Good Day 2023 Seri Surabaya. (*)

Top 10 DBL Dance Competition 2023 Seri Surabaya