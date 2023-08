PERBEDAAN Lagu Solo Jungkook dan V BTS Bikin ARMY Ngakak: Ini Soft Boy vs Ugal-Ugalan Boy

SURYA.CO.ID - Penggemar BTS atau yang biasa disebut ARMY, dibuat ngakak dengan perbedaan lagu solo idola mereka yang baru-baru ini dirilis.

Selain sibuk streaming, ARMY juga dibuat sibuk dengan mencari perbedaan lagu solo Jungkook dan V BTS.

Seperti diketahui, Jungkook BTS baru saja melangsungkan debut solo dengan merilis single "Seven" pada Juli 2023 lalu.

Sementara V BTS, bakal melangsungkan debut solonya pada 8 September 2023 mendatang.

Meski begitu, V BTS secara terjadwal merilis satu per satu lagu dalam album "Layover" yang bakal dirilisnya bulan depan.

Salah satu lagu yang sudah dirilis V BTS adalah "Love Me Again".

Baca juga: V BTS Bakal Promosikan Debutnya di Tiny Desk NPR Korea pada 25 Agustus 2023 Mendatang

Namun, ARMY kemudian menemukan perbedaan antara lagu "Seven" dan "Love Me Again" berdasar liriknya.

Melansir unggahan akun @7btsupdates2 di Instagram, penggemar mengunggah cuplikan lirik dari lagu "Seven" dan "Love Me Again".

Penggemar menilai bahwa dalam lagu "Seven" mereka mendefinisikan cara mencintai seseorang dengan ugal-ugalan atau pantan menyerah.

Sedangkan dalam lagu "Love Me Again" dalah tipe seseorang yang mencintai dengan kalem.

"Love me again: Jangan pergi ya? Aku benar-benar kehilangan kamu kalau kamu pergi. Ini aku jujur. Memori tentang kita masih nyangkut di kepalaku.

Seven: Sayang jangan putus, please? Kita obrolin dulu bisalah. Eh, jagan pergi dulu, aku belum selesai ngomong. Sayang, kok malah nyuci baju sih?" tulis penggemar.

Sementara itu, unggahan tersebut pun ramai dikomentari penggemar lainnya.

"Seperti bumi dengan langit, yg satu baik" yg satu brutal gpp yg penting aku ttp cinta kalian berdua, ada baiknya mending kalian berdua ini saling berdiskusi aja atau cari solusi ke bestie kalian yg satu lg yaitu jimin park siapa tau dia bisa bantu"