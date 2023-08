V BTS Bakal Promosikan Debutnya di Tiny Desk NPR Korea pada 25 Agustus 2023 Mendatang

SURYA.CO.ID - Konser Tiny Desk oleh NPR Music, biasanya dilakukan di Amerika Serikat.

Namun, pada 25 Agustus 2023 mendatang, Tiny Desk NPR bakal merilis acara untuk di Korea Selatan juga.

Pada perilisan resmi itu, Tiny Desk NPR bakal menampilkan lima artis Korea yakni, Kim Chand Wan Band, Sunwoo Junga, V BTS, Yun Seok Cheol Trio, dan Kwon Jin Ah.

Penggemar kemudian menduga bahwa ini akan menjadi kesempatan juga bagi V BTS untuk mempromosikan debut solonya dalam acara tersebut.

Baca juga: FAKTA Debut Solo V BTS pada Q3 2023: Kerja Sama dengan Min Hee Jin dan Sebabkan Saham HYBE Naik

Sebelumnya, V BTS sudah pernah tampil di Tiny Desk NPR saat di Amerika Serikat bersama dengan grupnya.

Tiny Desk NPR Korea bekerja sama dengan studio konten LG U+ dan Studio X+U untuk mendapatkan lisensi tayang di Korea Selatan.

Maka, ketika program ini tayang, penggemar bisa menontonnya secara eksklusif di LG U+ Mobile TV dan Youtube.

Bocoran Genre Debut Solo V BTS

V BTS bakal melangsungkan debut solonya dengan album bertajuk "Layo(v)er)", yang berisi enam lagu.

Dengan berlangsungnya debut solo V BTS, menandakan resmi sudah seluruh member BTS melakukan project solo mereka.

Maka, jika hal itu sudah terjadi, bukan tidak mungkin seluruh member BTS yang tersisa akan siap melakukan tugas wajib militer mereka.

Sementara itu, untuk album "Layo(v)er" bakal berisi enam lagu dengan genre R&B yang sesuai dengan karakter suara V BTS.

Baca juga: FAKTA Debut Solo V BTS pada Q3 2023: Kerja Sama dengan Min Hee Jin dan Sebabkan Saham HYBE Naik

Lagu-lagu debut solo V BTS sudah diprediksi sebelumnya oleh penggemar.

Enam lagu debut solo V BTS di antaranya, "Rainy Days", "Blue", "Love Me Again", "Slow Dancing", "For Us", dan "Slow Dancing (Piano Ver.)".

Basically, album V BTS hanya berisi lima lagu. Namun pria kelahiran Daegu itu menambah satu versi lain dari "Slow Dancing".

Kelima lagu itu rencananya juga akan memiliki music video masing-masing.

Lewat judul dan keterangan yang diberikan V BTS, penggemar menilai album ini bakal terdengar cantik dan indah ketika didengarkan.

Patut ditunggu!