Kenalkan Metode Time Trading, Astronacci Gelar Roadshow di Malaysia

SURYA.co.id | SURABAYA - Metode time trading yang menggabungkan financial astrology dan Fibonacci, Astronacci, menggelar roadshow ke Malaysia.

Metode yang ditemukan oleh Dr Gema Goeyardi MM CAT CFTe MFTA CWM CSA CTA tersebut dikenalkan kepada khalayak di Malaysia dalam kegiatan market outlook 2023 dan Astronacci Time Trading method.

"Sebuah kebanggaan bagi kami sebagai warga Indonesia untuk memperkenalkan metoda Astronacci kepada publik Malaysia. Dimana melalui kesempatan itu, Astronacci bisa menganalisa market yang banyak diminati oleh para investor dari negeri jiran," kata Gema, Founder & CEO PT Astronacci International, dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Di acara yang didukung oleh International Federation of Technical Analysts (IFTA) dan Malaysian Association of Technical Analyst (MATA) serta Bursa Malaysia tersebut, Gema menyebut metoda Astronacci telah digunakan lebih dari 15 tahun dalam perjalanan trading-nya dan terbukti bekerja dengan akurat dalam menentukan timing pembalikan arah harga di financial market serta market outlook 2023.

"Metode yang baik adalah yang bisa profitable, dan apapun metode yang digunakan, Astronacci akan melengkapi dengan Time Analisis," jelas Gema.

Para investor akan mudah dalam menentukan investasi dan langkah yang tepat di market.

Antusias publik dan trader Malaysia tampak terlihat dengan acara yang dipresentasikan secara hybrid: offline dan online di Bursa Malaysia Theatre-Kuala Lumpur.

Acara yang dihadiri oleh trader malaysia ini berlangsung dari Pukul 08:00-13:00 waktu setempat.

Dipilihnya Malaysia merupakan salah satu negara tujuan PT Astronacci International dalam roadshow mancanegaranya untuk memperkenalkan Astronacci Time Trading sebagai metode yang akurat dalam memproyeksi market timing.

Prestasi ini juga menjadi catatan yang membanggakan, mengingat Gema Goeyardi merupakan satu-satunya Master of Technical Analyst (MFTA) yang aktif di Indonesia, sekaligus anggota dari Forbes Finance Council, yang seringkali menjadi narasumber pada beberapa acara internasional seperti IFTA (International Federation of Technical Analysts) Conference dan STANZ (Science Technicians Association of New Zealand).

Dalam acara bersama MATA dan Bursa Malaysia ini, Gema Goeyardi juga menunjukkan hasil backtest yang membuktikan bahwa metode Astronacci dapat digunakan di berbagai market, dan market saham Malaysia merupakan salah satunya, dengan tingkat akurasi financial astrology yaitu new moon mencapai 71,9 persen dalam pembalikkan arah harga.

"Melalui adanya pembuktian ini, diharapkan masyarakat Malaysia bisa mulai mengenal metode Astronacci, serta dapat menggunakannya untuk menghasilkan profit pada trading mereka," terang Gema.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada IFTA, Bursa Malaysia, dan MATA atas dukungan dan kesempatannya memperkenalkan metode Astronacci Time Trading.

"Kami berharap market outlook 2023 dan materi yang diberikan dapat berguna dan diterapkan oleh trader Malaysia secara keseluruhan. Tentunya melalui metoda Astronacci kami berharap bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada para investor maupun trader untuk membaca arah market yang tepat dan bisa memberikan manfaat lebih banyak," pungkas Gema Goeyardi.