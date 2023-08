Wujudkan Industri Berkelanjutan, SIG Jalin Kerjasama Dengan BRIN

SURYA.CO.ID, GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama riset dan inovasi bidang industri semen dan turunannya. Diharapkan kerjasama itu bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R Hendrian di Kantor Pusat BRIN, Gedung BJ Habibie, Jakarta.

Donny Arsal mengatakan, sebagai perusahaan BUMN, SIG berkomitmen menjalankan amanat pemerintah Republik Indonesia mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama antara SIG dan BRIN meliputi kegiatan riset untuk menciptakan inovasi produk semen dan turunannya yang bersifat aplikatif, pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan riset, advokasi kebijakan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

“Kerjasama ini juga memberikan solusi produk jasa yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, respon terhadap aspek perubahan iklim, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” kata Donny Arsal melalui rilis Humas SIG, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, SIG mendukung pengembangan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasionalnya, serta optimasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste Heat Recovery Power Generation).

“Untuk mengakselerasi capaian dekarbonisasi, SIG membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya BRIN. SIG ingin terus berkontribusi melalui solusi dan inovasi berkelanjutan, untuk memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” katanya.

Menurut Donny Arsal, SIG telah membuktikan kinerja keberlanjutan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance). Dengan diraihnya penghargaan PROPER Emas oleh Pabrik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Cilacap.

Sementara pabrik SIG lainnya mendapatkan penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, seluruh Pabrik SIG juga mendapat penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian.

Terbaru, PT Semen Tonasa terpilih sebagai satu dari dua perusahaan di dunia yang memenangkan Award of Excellence in Energy Management dari Energy Ministerial (CEM) pada ajang the 2023 CEM’s Energy Management.

“Inisiatif kerja sama ini sejalan dengan pilar keberlanjutan SIG, untuk mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan,” katanya.

Sementara Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, pengembangan produk berbasis riset penting untuk dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. “BRIN juga dapat memfasilitasi produk yang telah diproduksi dan dikembangkan untuk masuk ke katalog inovasi,” kata Laksana. ****