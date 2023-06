Tingkatkan Mental Penerima Beasiswa, Petrokimia Gresik Dorong Mahasiswa Gali Potensi Diri

SURYA.CO.ID, GRESIK - Petrokimia Gresik bersama para mahasiswa penerima Beasiswa Petro (BESTRO) menggelar social project Youth Action. Acara ini menjadi bentuk motivasi perusahaan dalam mencetak generasi muda Indonesia yang unggul dan peduli pertanian.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo diwakili Vice President (VP) Corporate Social Responsibility (CSR) Petrokimia Gresik, Kadek Ardhika WK mengatakan, Petrokimia Gresik tidak hanya memberikan fasilitas pendidikan dan beasiswa full cover bagi penerima BESTRO.

Tetapi juga memberikan pembekalan soft skill. Aksi sosial Youth Action by BESTRO merupakan wujud kontribusi penerima BESTRO, agar dapat mengenali potensi diri.

Program Youth Action by BESTRO diawali webinar online dengan tema ‘Mental Health: Know Yourself with Love Yourself’, diikuti 500 peserta. Hadir sebagai pembicara, Farah Laila, owner Kenzho Learning Center Sidoarjo dan Bunny Femina sebagai Content Creator & Public Speaker.

“Petrokimia Gresik dalam menjalankan operasional bisnis tidak hanya berfokus menghasilkan produk dan layanan. Tetapi juga berkomitmen untuk memajukan SDM di tanah air, khususnya di Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),” kata Kadek dalam rilis Humas Petrokimia Gresik, Kamis (29/6/2023).

Lebih lanjut Kadek menambahkan, tujuan webinar diharapkan peserta yang merupakan generasi muda dapat menyadari dan menggali potensi dirinya, serta memiliki kemampuan mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi kehidupan. “Harapannya, generasi muda Indonesia semakin produktif dan mampu berkontribusi,” imbuhnya.

Petrokimia Gresik telah menjalankan program BESTRO S1 sejak tahun 2012. Sampai dengan saat ini penerima program BESTRO mencapai 139 orang. Dan 94 orang di antaranya telah menyelesaikan kuliah S1.

“Dengan akses pendidikan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima BESTRO, sehingga kesejahteraan dapat meningkat. Lulusannya akan menginspirasi serta berkontribusi bagi masa depan bangsa,” katanya.

Ketua Panitia Youth Action by BESTRO, Mustafa Kemal Zasha mengatakan, Youth Action merupakan program pembinaan terbaru dari Petrokimia Gresik. Penerima BESTRO melalui penyelenggaraan ini mendapat peningkatan soft skill.

Mulai dari team bulding, proses kreatif, skill event organizer, skill komunikasi, serta event promotion sehingga pendaftar webinar bisa mencapai angka 533 orang dari seluruh Indonesia.

“Experince yang diberikan sangat berguna bagi kami untuk aktivitas kemahasiswaan di kampus masing-masing,” kata Mustafa, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang juga penerima BESTRO. *****