Tanggapi Temuan Ecoton Atas Pencemaran Sungai Ngrowo, DLH Tulungagung Sebut Masih Skala Sedang

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Temuan para pegiat lingkungan dari Ecoton, air Sungai Ngrowo tercemar mikroplastik dan dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut sangat rendah. Kondisi ini memungkinkan biota air di dalam Sungai Ngrowo akan punah dalam waktu lama.

Atas temuan Ecoton itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung menganggapnya sebagai masukan. “Kami menghargai hasil uji yang dilakukan Ecoton. Ini juga bentuk kepedulian masyarakat pada masalah lingkungan,” ujar Kabid Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan DLH Tulungagung, Suroso, Senin (29/6/2023).

Meski demikian, menurut Suroso, Sungai Ngowo masih tercemar dalam skala sedang. Hal ini berdasarkan pengujian yang rutin dilakukan DLH di sejumlah titik. Mulai dari hulu, tengah dan hilir sungai.

“Hasil uji memang mungkin berbeda karena titik yang diambil juga beda. Selain itu arah aliran air juga mempengaruhi, karena sumber cemaran juga akan beda,” sambung Suroso.

Terkait temuan mikroplastik, menurutnya sejauh ini belum ada baku mutu. Meski demikian keberadaan mikroplastik di sungai tetap wajib diwaspadai. Alasannya mikroplastik mengikat logam berat sehingga berbahaya jika masuk ke tubuh manusia.

“Memang belum ada baku mutu yang membahayakan. Tetapi wajib waspada karena dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Selain itu temuan DO yang rendah juga diakui oleh Suroso. Jika menggunakan standar air kelas 2, batas DO yang diperbolehkan adalah 4 mg/L. Namun temuan Ecoton, DO di Desa Plandaan hanya 2,4 mg/L, di Desa Tawangsari 2,2 mg/L, dan di Jembatan Plengkung Mangunsari 2,2 mg/L.

Sedangkan di saluran pembuangan limbah PG Mojopanggung hanya 0,4 mg/L dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius. Saluran limbah ini masuk ke Kali Song, lalu bermuara di Sungai Ngrowo di sebelah barat Taman Reog Kendang.

“Kebetulan yang diuji di wilayah kota yang cemarannya tinggi. Tetapi sebenarnya ada hitungan indeks kualitas air diambil di hulu, tengah dan hilir,” paparnya.

Lebih jauh Suroso menilai temuan ini menjadi peringatan pada semua. Masyarakat juga harus peduli untuk bahu membahu, bekerja sama menghentikan pencemaran di Sungai Ngrowo.

Sebab masyarakat juga punya peran dengan pencemaran di sungai yang melintas di kawasan pusat kota Kabupaten Tulungagung ini. “Kami juga meningkatkan upaya bersih-bersih sungai. Kami ingatkan pelaku usaha dan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya tim susur sungai menemukan 83 timbunan sampah di sepanjang aliran Sungai Ngrowo, Minggu (11/6/2023). Dari timbunan sampah ini teridentifikasi 384 jenis sampah plastik, 49 persen di antaranya adalah plastik tanpa merek, seperti tas kresek, sedotan dan styrofoam.

Hasil brand audit sampah plastik, ditemukan 3 produsen yang paling banyak mencemari Sungai Ngrowo, yaitu Danone sebanyak 9 persen, Wings 4 persen dan Tirta Sukses Perkasa 4 persen.

Hasil uji kualitas ditemukan mikroplastik sebanyak 111 partikel per 50 liter air, terdiri dari 56 persen fiber, 23 persen filamen dan 22 persen fragmen. ******