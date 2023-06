Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Insan Petrokimia Gresik Tandatangan Komitmen Jaga Lingkungan

SURYA.CO.ID, GRESIK - Petrokimia Gresik anggota holding Pupuk Indonesia menghadirkan Employee Green Behavior (EGB) (Perilaku hijau karyawan) dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di GOR Tri Dharma, Jalan Ahmad Yani, Gresik.

Kesadaran Insan Petrokimia Gresik terhadap kepedulian lingkungan ditandai dengan penandatanganan komitmen peduli lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Senior Executive Vice President (SEVP) Operasi Petrokimia Gresik, I Ketut Rusnaya mengatakan, beberapa komitmen yang ditandatangani Insan Petrokimia Gresik dalam memperingati hari lingkungan hidup sedunia yaitu hemat energi; hemat dalam menggunakan air dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Komitmen lainnya yaitu mengelola sampah serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Recycle); melestarikan keanekaragaman hayati dan melakukan adaptasi dalam mitigasi perubahan iklim.

"Petrokimia Gresik sejak didirikan tahun 1972 sampai usia hampir 51 tahun ini comply atau senantiasa melaksanakan kewajiban pengelolaan sisa kegiatan usaha guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan," kata I Ketut Rusnaya, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut Rusnaya menambahkan, kesadaran Insan Petrokimia Gresik untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup selama ini banyak membuahkan apresiasi dari stakeholder. Paling membanggakan, Petrokimia Gresik mendapatkan Proper Emas pada tahun tahun 2021 dan 2022 lalu.

"Ini menjadi semangat Petrokimia Gresik untuk menjaga komitmen dalam melakukan perbaikan dan perlindungan secara terus-menerus terhadap lingkungan. Hal itu guna mencegah dampak pencemaran lingkungan, terutama di bagian sektor limbah padat dan emisi," katanya.

Selain menandatangani EGB, puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia Petrokimia Gresik juga menggelar Program CHARITREE (Caring and Healing Environment by Replanting the Tree) atau donasi bibit mangrove oleh 375 karyawan.

Setiap karyawan mendonasikan 10 bibit sehingga total ada 3.750 bibit mangrove yang disumbangkan untuk ditanam di Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) Mengare, Kecamatan Bungah.

Kegiatan lainnya yaitu Petrokimia Gresik melakukan penanaman pohon langka untuk pelestarian lingkungan dan menyelamatkan flora yang mulai punah. Serta Grebek Kantong Plastik atau mengganti kantong plastik kepada pengunjung Pasar Gresik dengan kantong belanja reusable.

Program Grebek Kantong Plastik ini merupakan salah satu wujud peduli dan edukasi Petrokimia Gresik kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi sampah plastik di kehidupan sehari-hari.

"Semoga program-program ini menginspirasi masyarakat untuk peduli dalam pengelolaan lingkungan semakin baik lagi," katanya.

Penandatanganan komitmen ini juga diikuti dan disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, Sri Subaidah.

Dan beliau mengapresiasi peran Petrokimia Gresik yang memiliki banyak program memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2023. Program tersebut meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

"Semoga kita, tetap bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk selalu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk generasi anak cucu kita," kata Sri Subaidah.

