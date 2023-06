Komitmen Jalankan Program, Dirut SIG, Donny Arsal Raih Penghargaan Top Leader on CSR Commitment 2023

istimewa

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya (kanan) dan Senior Officer of CSR SIG, Amin Budi Hartanto (kiri), membawa trofi penghargaan kategori Top CSR Awards 2023 Star 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2023 pada ajang Top CSR Awards 2023 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/6/2023).