LIVE SCTV - Pukul 02.00, Final Europa AS Roma vs Sevilla, Mourinho: Julukan Raja Tak Bikin Gentar

SURYA.co.id I Duel panas tim Italia AS Roma dan Sevilla (Spanyol) akan tersaji di partai Final Liga Europa 2022/2023, yang akan berlangsung di Budapest, Rabu (31/5/2023) malam atau pukul 02.00 WIB, Kamis (1/6/2023).

Duel AS Roma vs Sevilla bisa disaksikan dala siara langsung SCTV.

Juga bisa disaksikan dalam siaran Livestreaming Vidio.com

Laporan langsung (Live Report) detik per detik momen pertandingan bisa diikuti di Livescore.com atau livescore.google.com

LINK live streaming dan Livescore bisa diklik di bagian akhir artikel

Sevilla merupakan raja di ajang Liga Europa, dengan enam kali menjadi juara dan mengincar yang ke tujuh di Puskas Arena, Budapest, Hungaria

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho menyatakan tidak gentar dengan rekor Sevilla sebagai Raja Piala Europa.

Pelatih Portugal dengan julukan The Special One itu bahkan sesumbar dengan menyatakan label Raja Piala Eropa untuk Sevilla, tidak akan punya arti apa-apa bagi timnya, AS Roma.

Sesumbar Mourinho pun membuat panas jelang laga.

Media Hungaria memberi judul petarungan Sevilla vs AS Roma dengan titel 'The Specialists against The Special One'.

“Sejarah tidak bermain. Rekan saya (pelatih kepala Sevilla Jose Luis Mendilibar) berpikir sebaliknya, saya menghormatinya.

“Dia percaya bahwa sejarah menjadikan favorit Sevilla, saya menghargainya. Tapi kami berada di final karena kami pantas untuk itu.

“Mereka memiliki sejarah yang tidak kita miliki. Bagi mereka bermain di final adalah hal yang biasa, bagi kami itu adalah peristiwa yang luar biasa.”

Jose Mourinho saat mengangkat trofi UECL bersama AS ROMA, Kamis (26/5/2022) dini hari (AFP)

Mourinho datang ke Budapest untuk mencatat rekor menjadi manajer pertama yang memenangkan Liga Europa dengan tiga klub berbeda.

Sebelumnya Mourinho sukses bersama Porto (2003) dan Manchester United (2017).

Mantan bos Chelsea berusia 60 tahun itu menambahkan: “Kami adalah dua tim hebat, dengan pemain level tinggi.

“Menarik karena kami berbicara tentang pengalaman melatih, tetapi kami menghadapi tim Sevilla yang memiliki pemain yang sangat terbiasa.

“Mereka sedikit lebih berpengalaman di final, tapi tim saya datang ke sini dengan siap. Kami telah memainkan banyak pertandingan Eropa dalam dua musim terakhir.”