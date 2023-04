Jadwal Liga Europa, Live SCTV Malam Ini, MU vs Sevilla, Presiden Sevilla: Kami Raja Liga Europa

Jadwal Liga Europa babak perempat final leg pertama, Man United vs Sevilla.

SURYA.co.id I Berikut jadwal babak perempat final Liga Ueropa 22/23 leg pertama yang akan digelar Kamis (13/4/23) - Jumat (14/4/23) dini hari.

Jadwal leg pertama perempat final Liga Europa 22/23 akan dibuka laga Feyenoord vs AS Roma, Kamis (13/4/23) pukul 23.45 WIB.

Setelah itu akan disusul tiga pertandingan serentak pukul 02.00 WIB, Jumat (14/4/2022) dini hari.

Terdiri Bayern Leverkusen vs Union St Gilloise, Juventus vs Sporting CP, dan Manchester United vs Sevilla.

Siaran langsung Liga Europa

Semua pertandingan babak perempat final Liga Europa bisa disaksikan di TV Online, Vidio.com.

SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan. Salah satunya adalah Feyenoord vs AS Roma.

Presiden Sevilla

Presiden Sevilla Jose Castro membakar semangat timnya jelang laga lawatan ke markas Manchester United, yang akan digelar Jumat (14/4/23) pukul 02.00 WIB.

Jose Castro menyebut timnya adalah Raja Liga Europa.

Sesumbar in murni merujuk pada prestasi Sevilla dalam sejarah Liga Europa. Sesumbar ini bisa jadi juga untuk menyemangati timnya yang sedang terpuruk di Liga Spanyol LaLiga, yang musim ini berada di urutan ke-12.

Rekam jejak Sevilla di Liga Europa memang fantastis. Memenangi enam gelar, yang terbaru tahun 2020.

Kala itu, Sevilla lolos ke final dengan menyingkirkan Man United di semifinal.

"Kami memiliki peluang setelah musim liga yang buruk. Di Eropa, kami berada dalam kondisi yang luar biasa, dan jika kami maju, itu akan luar biasa.

"Kami adalah raja kompetisi ini, kami akan mempersulit, dan skuat sadar, karena bagi Sevilla, Liga Europa adalah sesuatu yang lain.

"[United] memiliki lingkungan, stadion, skuat, anggaran, yang kuat. Tetapi kami berada dalam kompetisi kami, dan kami akan berusaha untuk membuatnya sulit, dengan kenangan akan melaluinya sebagaimana kami telah melakukannya pada kesempatan lain melawan tim ini."

