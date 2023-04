Liga Europa, Juventus vs Sporting CP, Allegri Ingatkan Kekuatan Tim Lisbon, Jadwal Siaran Live SCTV

SURYA.co.id I Pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Europa akan digelar Kamis (13/4) malam hingga dini hari Jumat (14/4/23).

Jadwal pertandingan akan dibuka duel Feyenoord vs Roma pukul 23:45 WIB.

Setelah itu, tiga pertandingan akan dilangsungkan serentak pukul 02.00 WIB, Jumat (14/4/23).\

Terdiri Bayer Leverkusen vs Union St.Gilloise, Juventus vs Sporting CP, dan Manchester United vs Sevilla

Siaran langsung liga Europa

1. Semua pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Europa bisa disaksikan dalam siaran langsung TV Online, Vidio.com

2. Live report (laporan langsung) bisa diikuti di Livescore.com dan livescore.google.com

3. LIVE SCTV

Jika tidak ada perubahan, SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan, yang terdiri:

KAMIS 13 APRIL - Pukul 23:45 WIB : Feyenoord vs Roma

JUMAT 14 APRIL - Pukul 02:00 WIB :- Manchester United vs Sevilla

Ulasan Juventus vs Sporting

Juventus mengawali babak perempat final Liga Europa dengan menjadi tuan rumah leg pertama, menjamu Sporting CP Lisbon, malam dini hari ini, Jumat (14/4/23).

Juventus menjamu melaju ke babak perempat final setelah menyingkirkan Freiburg di babak 16 besar, sementara Sporting menyingkirkan Arsenal.

Jelang pertandingan, pelatih Juventus Massimo Allegri memperingatkan para pemainnya tentang kekuatan Sporting CP, yang menempati urutan empat klasemen Liga Portugal dan tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir dalam semua kompetisi.

Baca juga: Liga Europa, MU vs Sevilla, Ten Hag Pusing Kehilangan Rashford, Shaw, dan Garnacho

Pelatih Juventus Massimiliano Allegri (afp)

"Ini adalah pertandingan yang sulit," kata Allegri pada konferensi pers, Rabu.

"Ini adalah perempat final yang penting melawan tim yang telah tampil positif selama 11 pertandingan sekarang.

“Pelatih Sporting [Ruben Amorim] masih muda dan sangat bagus. Dia membawa kembali gelar liga ke klub [pada 2020-21] setelah 19 tahun.

"Kami harus melakukan hal-hal dengan cara yang benar besok untuk mendapatkan keuntungan ketika kami pergi ke Lisbon."

Baca juga: Jadwal Liga Europa, Live SCTV Malam Ini, MU vs Sevilla, Presiden Sevilla: Kami Raja Liga Europa

Juventus akan diuntungkan oleh kembalinya pemain kunci Paul Pogba, yang sepanjang musim baru bermaun 35 menit.

“Pogba sedang bangkit, yang membuat kami senang,” tambah Allegri. "Sekarang kami sedang bekerja untuk memperbaiki kondisinya.