105 Mahasiswa K3 Unair Gelar PKL dengan Kunjungi GMS HCML di Pasuruan

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 105 mahasiswa dari Program D III Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga melakukan kunjungan ke fasilitas Gas Metering Station (GMS) milik Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Kunjungan itu merupakan bagian dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diwajibkan oleh kampus.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari PKL mereka untuk lebih mengenal industri migas, terutama terkait dengan aspek Keselamatan Kerja Migas," kata Rockyanto Sasabone, Manager Health, Safety, Security & Environment HCML, Minggu (21/5/2023).

Lebih lanjut, Rockyanto, menyebutkan, dengan melihat secara langsung salah satu fasilitas produksi HCML, terutama aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diterapkan HCML, bisa membuat mahasiswa memahami betapa strategisnya industri migas di Indonesia.

GMS dibangun di atas lahan bekas tambak seluas dua hektare. Fasilitas ini berfungsi mengukur kuantitas besar gas alam yang diterima dari Lapangan BD, yakni sebuah sumur gas lepas pantai Madura milik HCML.

GMS juga mengecek kuantitas gas alam yang diterima perusahaan pemegang kontrak pembelian. Ada tiga perusahaan yang memiliki kontrak dengan HCML, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Inti Alasindo Energy (IAE), dan PT Petrokimia Gresik.

Manager Regional Office & Relations HCML, Hamim Tohari menambahkan, sebagai perwakilan di Jawa Timur, Departemen Regional Office & Relations HCML memfasilitasi kebutuhan mahasiswa fakultas Vokasi UNAIR untuk field trip ke GMS ini.

"Field Trip oleh mahasiswa sebagai salah satu wujud dari misi HCML yaitu "To be a Good Neighbor to Local Community" melalui sinergi dengan civitas academica terkemuka," kata Hamim.

Dalam field trip ini mengajarkan mahasiswa K3 UNAIR tentang pentingnya keselamatan di lingkungan kerja HCML.

Selain berkantor pusat di Jakarta, HCML juga memiliki kantor perwakilan di Surabaya sejak tahun 2012.

"Kantor perwakilan ini merupakan representatif manajemen di wilayah regional. Kami mendukung semua kebutuhan operasi manajemen di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Pulau Madura. Kami juga menjalankan fungsi kehumasan di bidang Komunikasi, Media, Kelembagaan, dan Program Pengembangan masyarakat atau yang lebih familiar disebut Corporate Social Responsibility," ungkap Hamim.

Selain kantor perwakilan, HCML juga memiliki beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti Sampang Shorebase di Kabupaten Sampang, Sumenep Transit Point di Kabupaten Sumenep, dan Tanjungwangi Shorebase di Kabupaten Banyuwangi.

"Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung kebutuhan/kegiatan operasi/teknis HCML di wilayah kerjanya di Selat Madura," tambah Hamim.

Diterima dan diawali sambutan pembukaan oleh Sr Head of BD Field Operations HCML, Bambang Haryanto, selamaempat hari kunjungan, mengatakan, ada beberapa materi yang dipresentasikan yakni materi seputar Relations oleh Head of Field Relations HCML, Ali Aliyuddin.