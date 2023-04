Semarak Mudik Lebaran, OFA Hadir di 7 Rest Area Tol di Jawa

SURYA.co.id - Ada kabar baik bagi pengguna vapor dari PT. Java Vapor Indonesia. Perusahaan yang baru saja merilis OFA (One For All) V2 dengan tagline: “Yang Lain Ribet, OFA tinggal isep” hadir di sejumlah tempat rest area untuk menemani Mudik Lebaran 2023. OFA hadir di beberapa rest area menyediakan OFA OPS (Open System) dan OFA Disposable lengkap dengan merchandise-nya, yakni:

JAWA BARAT

1. KM 72A Sadang

2. KM 88A Purwakarta

3. KM 62B Karawang

4. KM 88B Karawang

JAWA TENGAH

1. KM 379A Gringsing

2. KM 260B Banjaratma

3. KM 389B Semarang - Batang

OFA OPS (OPen System) adalah disposable yang memiliki tank dan dapat di isi ulang dengan e-liquid. Sedangkan OFA Disposable memiliki bentuk yang kotak dan compact, di mana OFA Disposable ini tank e-liquidnya tidak dapat diisi ulang sehingga OFA Disposable merupakan produk untuk pemakaian jangka waktu tertentu. Keduanya sama-sama dapat direcharge apabila baterainya habis

Selain itu, akan ada mendapatkan kejutan menarik untuk pembelian selama OFA Pop Up Store serta bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai OFA serta informasi peluang usaha dengan menjadi mitra OFA.

“OFA adalah brand disposable indonesia pertama yang resmi dan bercukai. OFA V1 resmi di luncurkan pada tahun 2021, saat ini OFA hadir dengan teknologi terbaru untuk memberikan kenyamanan dan lifestyle yang sempurna.”, ungkap Agung Subroto selaku CEO Indonesia Dream Juice.