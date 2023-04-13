Khutbah Idul Fitri KH Uzairon Thoifur Abdillah Lengkap Teks Arab

Berikut contoh teks Khutbah Idul Fitri KH Uzairon Thoifur Abdillah, dengan tema Memetik Hikmah Idul Fitri.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Khutbah Idul Fitri KH Uzairon Thoifur Abdillah Lengkap Teks Arab
Canva
Ilustrasi - Khutbah Idul Fitri oleh KH Uzairon Thoifur Abdillah 

Surya.co.id - Berikut contoh teks Khutbah Idul Fitri oleh KH Uzairon Thoifur Abdillah, dengan tema Memetik Hikmah Idul Fitri.

Almarhum KH Uzairon Thoifur Abdillah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan.

KH Uzairon Thoifur Abdillah memang telah wafat pada tahun 2014 silam, namun ceramah dan Khutbah Idul Fitri yang disampaikan semasa hidup banyak dijadikan contoh oleh para khatib.

Berikut teks Khutbah Idul Fitri KH Uzairon selengkapnya dikutip dari YouTubr FANS Channel.

Khutbah Pertama

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى سَهَّلَ لِلْعِبَادِ طَرِيقَ الْعِبَادَةِ وَالدَّعْوَة وَيَسَّرَ، وَوَفَّاهُمْ أَجُوْرَ أَعْمَالِهِمْ مِنْ خَزَائِنِ جُوْدِهِ الَّتِي لاَ تُحْصَرُ، وَجَعَلَ لَهُمْ يَوْمَ عِيْدٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيَتَكَرَّرُ، وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اَلْمَلِكُ الْعَظِيمُ الْغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَلشَّافِعُ الْمُشَفَعُ فِي الْمَحْشَرِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله... اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ إِلَى اللَّهِ فَلْتَنْظُرْ نَفَسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا مَوْعِدُ خُرُوجِ الْأُمَّةِ مِنْ شَهرٍ كَرِيْمِ إِلَى يَوْمٍ عِيْدٍ سَعِيدِ، هَذَا يَوْم تَجَلَّى الْبَوَاطِنُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَتَخَلَّ الظَّوَاهِرُ مِنْ عَمَلِ مَا لَا يُفيدُ، هَذَا يَوْمُ تَجَلَّ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بِمَزِيدِ الْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ كَانَ ذَا فِعْلٍ حَمِيدٍ.

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Dalam satu hadits dikatakan:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْقَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

"Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan akherat, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya."

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt.

Begitulah ketentuan Allah Swt untuk orang-orang yang mau bersusah payah, bermujahadah, untuk agama Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka sudah menjadi ketentuan Allah, di dunia dia akan mendapatkan kegembiraan. Dan

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
khutbah
KH Uzairon
Khutbah Idul Fitri
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
KH Uzairon Thoifur Abdillah
BERITATERKAIT
Ilustrasi-salat-Tata-cara-dan-bacaan-Salat-Duha-2-rakaat.jpg

Tata Cara Salat Duha 2 Rakaat dan Bacaannya, Perbanyak Ibadah Sunah saat Bulan Ramadhan

16 jam lalu

AMALAN-10-Hari-Terakhir-Ramadhan-4-Aktivitas-yang-Bisa-Dilakukan-untuk-Dapatkan-Lailatul-Qadar.jpg

AMALAN 10 Hari Terakhir Ramadhan: 4 Aktivitas yang Bisa Dilakukan untuk Dapatkan Lailatul Qadar

17 jam lalu

tata-cara-bayar-fidyah-untuk-ganti-puasa-ramadhan-yang-ditinggalkan-karena-sakit-atau-hamil.jpg

Niat Bayar Fidyah Puasa Ramadhan Lengkap Tata Cara yang Benar

23 jam lalu

TUNTUNAN-Itikaf-di-Masjid-saat-Ramadhan-Mulai-dari-Bacaan-Niat-dan-4-Kegiatan-yang-Bisa-Diamalkan.jpg

TUNTUNAN Itikaf di Masjid saat Ramadhan, Mulai dari Bacaan Niat dan 4 Kegiatan yang Bisa Diamalkan

1 hari lalu

Tren-belanja-di-Bulan-Ramadan-2023.jpg

Tren Belanja Bulan Ramadan: Fashion Muslim Jadi Kategori Terlaris di E-Commerce Ini, Naik 9x Lipat

1 hari lalu

Bacaan-Tahlil-dan-Doa-Setelahnya-Yaitu-Doa-Tahlil-Arab-Serta-Terjemahan.jpg

Bacaan Tahlil Lengkap Latin dan Terjemahan Indonesia

1 hari lalu

bacaan-niat-puasa-ramadan-sebulan-penuh-dan-hukumnya-menurut-pandangan-ulama.jpg

Lupa Baca Niat Puasa Ramadhan, Apakah Puasanya Batal?

1 hari lalu

  • Review IDEALIFE Electric Chopper 1.2L IL216, Asisten Dapur Terbaik untuk Siapkan Aneka Bahan Masakan
    Alat Elektronik
    Review IDEALIFE Electric Chopper 1.2L IL216, Asisten Dapur Terbaik untuk Siapkan Aneka Bahan Masakan
    5 Rekomendasi Air Fryer Tefal dengan Teknologi Terkini, Olah Hidangan Sehat Makin Praktis
    Alat Elektronik
    5 Rekomendasi Air Fryer Tefal dengan Teknologi Terkini, Olah Hidangan Sehat Makin Praktis
    5 Rekomendasi Hair Tonic yang Bikin Rambut Kamu Sehat dan Super Lembap
    Hair Care
    5 Rekomendasi Hair Tonic yang Bikin Rambut Kamu Sehat dan Super Lembap
    Bisa Menggunakan Bahan Alami, Ini 6 Tips Membersihkan Nat Keramik
    Tips Home Care
    Bisa Menggunakan Bahan Alami, Ini 6 Tips Membersihkan Nat Keramik
    5 Tips Membeli Handphone Bekas Jelang Lebaran 2023, Alternatif Terbaik Usai THR Turun
    Idul Fitri 1444 H
    5 Tips Membeli Handphone Bekas Jelang Lebaran 2023, Alternatif Terbaik Usai THR Turun
    5 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Tampil Cantik di Hari Raya Idul Fitri
    Idul Fitri 1444 H
    5 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Tampil Cantik di Hari Raya Idul Fitri
    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Dijual Rumah Bandung Bojongloa Kidul Istimewa Di Taman Cibaduyut Indah
    Dijual Rumah Bandung Bojongloa Kidul Istimewa Di Taman Cibaduyut Indah
    Rp1,3 Milyar
    Jawa Barat, Bandung Kota
    ruko murah,Ruko pinggir jalan besar, ruko astetic di jawa tengah
    ruko murah,Ruko pinggir jalan besar, ruko astetic di jawa tengah
    Rp1,7 Milyar
    Jawa Tengah, Boyolali
    Dijual Tanah Bandung Cibeunying Kaler Kavling Cigadung Raya Kawasan Favorit Utara
    Dijual Tanah Bandung Cibeunying Kaler Kavling Cigadung Raya Kawasan Favorit Utara
    Rp7.500.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Jual Rumah Bandung Barat Lembang Cakep Asri Di Pesona Semi Furnished
    Jual Rumah Bandung Barat Lembang Cakep Asri Di Pesona Semi Furnished
    Rp1,5 Milyar
    Jawa Barat, Bandung Barat
    Rumah Mewah,rumah 2 Lantai, free furniture, rumah medan johor
    Rumah Mewah,rumah 2 Lantai, free furniture, rumah medan johor
    Rp3,3 Milyar
    Sumatera Utara, Medan
    Rumah 180 Cantik Songgolangit Gentan Solo
    Rumah 180 Cantik Songgolangit Gentan Solo
    Rp1,5 Milyar
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Jual Rumah Bandung Dayeuhkolot Murah Cocok Untuk Kosan Lokasi Di Jln Paneresan Kecamatan
    Jual Rumah Bandung Dayeuhkolot Murah Cocok Untuk Kosan Lokasi Di Jln Paneresan Kecamatan
    Rp600.000.000
    Jawa Barat, Bandung
    Jual Ruko Cimahi 3 Lantai Di Cibeber Selatan Pinggir Jalan Utama -Batujajar
    Jual Ruko Cimahi 3 Lantai Di Cibeber Selatan Pinggir Jalan Utama -Batujajar
    Rp750.000.000
    Jawa Barat, Cimahi
    Rumah murah,rumah di pinggir jalan, rumah deliserdang, dijual rumah, rumah di namorambe
    Rumah murah,rumah di pinggir jalan, rumah deliserdang, dijual rumah, rumah di namorambe
    Rp325.000.000
    Sumatera Utara, Deli Serdang
    Rumah usaha veteran utara
    Rumah usaha veteran utara
    Rp950.000.000
    Sulawesi Selatan, Makassar
    Supplier Air Minum Complimentary Drink Hotel Jepara | WA: O8112993O7O | Lucky Fortuna
    Supplier Air Minum Complimentary Drink Hotel Jepara | WA: O8112993O7O | Lucky Fortuna
    Rp3.000
    Jawa Tengah, Jepara
    rumah murah, rumah di medan johor, rumah di pinggir jalan
    rumah murah, rumah di medan johor, rumah di pinggir jalan
    Rp1,6 Milyar
    Sumatera Utara, Medan
    Ruko baru toddoppuli
    Ruko baru toddoppuli
    Rp900.000.000
    Sulawesi Selatan, Makassar
    Jual Rumah Bandung Buahbatu Asri Di Kawaluyaan Indah Dekat Mainroad Soekarno Hatta
    Jual Rumah Bandung Buahbatu Asri Di Kawaluyaan Indah Dekat Mainroad Soekarno Hatta
    Rp865.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Jual Rumah Bandung Cangkuang [ Open] Siap Huni Di Parken Soreang
    Jual Rumah Bandung Cangkuang [ Open] Siap Huni Di Parken Soreang
    Rp550.000.000
    Jawa Barat, Bandung
    Rumah CANTIK dekat Candi Prambanan
    Rumah CANTIK dekat Candi Prambanan
    Rp375.000.000
    Jawa Tengah, Klaten
    Tanah cocok investasi atau hunian di puri gading bukit permai jimnaran
    Tanah cocok investasi atau hunian di puri gading bukit permai jimnaran
    Rp350.000.000
    Bali, Badung
    Jasa Cirebon & Ahli pasang penangkal petir Pekalipan kota Cirebon
    Jasa Cirebon & Ahli pasang penangkal petir Pekalipan kota Cirebon
    Rp2.500.000
    Jawa Barat, Cirebon Kota
    Dijual Rumah Bandung Barat Cisarua Shm Dekat Kenfer Permana Di Jl. Babakan Muncang, Desa
    Dijual Rumah Bandung Barat Cisarua Shm Dekat Kenfer Permana Di Jl. Babakan Muncang, Desa
    Rp270.000.000
    Jawa Barat, Bandung Barat
    Rumah Astetic, 2 Lantai di Dalam Perumahan, free furniture, medan selayang
    Rumah Astetic, 2 Lantai di Dalam Perumahan, free furniture, medan selayang
    Rp1,8 Milyar
    Sumatera Utara, Medan
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan