Khutbah Idul Fitri KH Uzairon Thoifur Abdillah Lengkap Teks Arab
Berikut contoh teks Khutbah Idul Fitri KH Uzairon Thoifur Abdillah, dengan tema Memetik Hikmah Idul Fitri.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
Surya.co.id - Berikut contoh teks Khutbah Idul Fitri oleh KH Uzairon Thoifur Abdillah, dengan tema Memetik Hikmah Idul Fitri.
Almarhum KH Uzairon Thoifur Abdillah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan.
KH Uzairon Thoifur Abdillah memang telah wafat pada tahun 2014 silam, namun ceramah dan Khutbah Idul Fitri yang disampaikan semasa hidup banyak dijadikan contoh oleh para khatib.
Berikut teks Khutbah Idul Fitri KH Uzairon selengkapnya dikutip dari YouTubr FANS Channel.
Khutbah Pertama
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى سَهَّلَ لِلْعِبَادِ طَرِيقَ الْعِبَادَةِ وَالدَّعْوَة وَيَسَّرَ، وَوَفَّاهُمْ أَجُوْرَ أَعْمَالِهِمْ مِنْ خَزَائِنِ جُوْدِهِ الَّتِي لاَ تُحْصَرُ، وَجَعَلَ لَهُمْ يَوْمَ عِيْدٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيَتَكَرَّرُ، وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اَلْمَلِكُ الْعَظِيمُ الْغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَلشَّافِعُ الْمُشَفَعُ فِي الْمَحْشَرِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله... اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ إِلَى اللَّهِ فَلْتَنْظُرْ نَفَسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا مَوْعِدُ خُرُوجِ الْأُمَّةِ مِنْ شَهرٍ كَرِيْمِ إِلَى يَوْمٍ عِيْدٍ سَعِيدِ، هَذَا يَوْم تَجَلَّى الْبَوَاطِنُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَتَخَلَّ الظَّوَاهِرُ مِنْ عَمَلِ مَا لَا يُفيدُ، هَذَا يَوْمُ تَجَلَّ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بِمَزِيدِ الْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ كَانَ ذَا فِعْلٍ حَمِيدٍ.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Dalam satu hadits dikatakan:
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْقَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ
"Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan akherat, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya."
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt.
Begitulah ketentuan Allah Swt untuk orang-orang yang mau bersusah payah, bermujahadah, untuk agama Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka sudah menjadi ketentuan Allah, di dunia dia akan mendapatkan kegembiraan. Dan
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KH Uzairon Thoifur Abdillah
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