Ngaji On The Road, Ngabuburit Sambil Menunggu Waktu Berbuka Puasa di Alun-alun Lumajang

Ngaji On The Road yang digelar puluhan santri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Bahrusysyifa, Kabupaten Lumajang

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Lantunan ayat suci Alquran dipanjatkan sekolompok pemuda saat ngabuburit di pinggir jalanan Alun-alun Lumajang, Jumat (31/3/2023).

Bertajuk Ngaji On The Road, puluhan santri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Bahrusysyifa, Lumajang ini mengajak umat Islam memperbanyak bacaan Alquran selama ramadan.

"Kami menggelar Qiro'ah on the road selama bulan suci ramadan. Kami mengajak para pemuda untuk belajar langsung Alquran di sini dengan bersama-sama," ujar Irfandi, Penanggung Jawab Kegiatan Qiro'ah On The Road.

Irfan mengatakan sebanyak 36 santri selama bulan ramadan rutin mengikuti Qiro'ah On The Road di pinggir jalanan Alun-alun Lumajang.

Mereka mengaji hingga menjelang waktu berbuka puasa.

Tak hanya santri laki-laki, para santri perempuan juga ikutan baca Alquran di pinggir jalan.

"Pelaksanaan mengaji dilakukan mulai pukul 16.00 sore hingga menjelang azan magrib. Kami melaksanakannya dari awal ramadan sampai h-2 Idul Fitri," beber Irfan.

Terakhir, Irfan berharap agar kegiatan yang dilakukan membawa berkah selama bulan ramadan.

"Kita tidak malu menyampaikan syiar agama kita. Kami sampaikan atau membaca Alquran secara on the road ini untuk memudahkan masyarakat dan terbiasa," tutupnya.

