Mulai 1 April 2023, Bayar Parkir di Terminal 1 Bandara Juanda Pakai Non Tunai

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Mulai 1 April 2023, PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Juanda akan memberlakukan sistem pembayaran parkir secara non-tunai atau cashless menggunakan uang elektronik di Terminal 1 (T1) dan Terminal Kargo.

Pemberlakuan migrasi metode pembayaran ini merupakan bentuk percepatan perkembangan digitalisasi di area publik khususnya di bandara.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar menjelaskan, penerapan sistem pembayaran biaya parkir secara non tunai sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun terakhir, namun metode pembayaran non tunai tersebut masih sebatas pilihan karena pengguna jasa tetap dapat melakukan pembayaran secara tunai.

"Per tanggal 1 April 2023 kami tidak akan melayani pembayaran secara tunai serta mengimbau pengguna jasa agar menyiapkan kartu pembayaran non tunai atau uang elektronik. Utamanya bagi pengendara kendaraan roda dua. Untuk pengendara kendaraan roda empat, kami rasa tidak masalah karena rata-rata sudah memiliki kartu pembayaran non tunai," jelasnya. Jumat (31/3/23).

Sisyani melanjutkan, meski saat ini penerapan kebijakan tersebut berlaku di Terminal 1 dan Terminal Kargo, akan tetapi, untuk kemudian atau pada tahap berikutnya akan diupayakan dilaksanakan di Terminal 2.

Sisyani juga menambahkan migrasi metode pembayaran ini merupakan salah satu upaya Bandar Udara Internasional Juanda dalam memberikan layanan prima kepada pengguna jasa.

"Sistem pembayaran konvensional memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses transaksi sehingga beberapa kali terjadi antrean kendaraan di pintu keluar terutama saat akhir pekan. Dirinya berharap diterapkannya pembayaran non tunai sepenuhnya ini mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut," imbuhnya.

Adapun sebagai langkah sosialisasi kebijakan ini, lanjut Sisyani, pihaknya telah melaksanakan publikasi kebijakan tersebut sejak awal Maret yang lalu.

"Untuk sosialisasi, telah kami laksanakan selama satu bulan, harapannya tersampaikan dengan baik ke masyarakat, terutama pengendara kendaraan yang keluar masuk bandara agar menyiapkan kartu uang elektronik dan memastikan saldonya cukup," tutupnya.

