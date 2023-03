Pasar Baru Gresik Sambut Ramadhan dengan Kenaikan Harga Beras dan Telur

SURYA.CO.ID, GRESIK - Harga beberapa kebutuhan pokok di Pasar Baru Gresik terhitung masih stabil saat mengawali bulan puasa Ramadhan 1444 Hijriyah, Kamis (23/3/2023). Hanya sejumlah komoditas yang bergerak naik dari pantauan di beberapa kios di pasar Jalan Gubernur Suryo itu, seperti beras dan telur ayam.

Ketua Paguyuban Pasar Baru Gresik, Edy Khumaidi mengatakan, sebagian dari sembilan kebutuhan pokok (sembako) memang masih stabil. Di antaranya harga minyak goreng masih stabil Rp 14.000 per liter.

Ditambahkan Edy, sedikit kenaikan terjadi pada harga beras premium menjadi Rp 12.500 per KG, dari sebelumnya Rp 12.000 per KG. Begitu juga dengan beras medium naik Rp 1.000, dari Rp 10.500 menjadi Rp 11.500 per KG.

Sedangkan harga telur horn naik harga Rp 3.000, dari harga Rp 24.000 menjadi Rp 27.000 per KG. "Tidak tahu kenapa harga beras dan telur naik. Mungkin hasil panen kurang atau permintaan beras meningkat," terangnya.

Kamisih, salah satu pedagang daging dan ayam potong mengatakan, harga daging ayam naik menjadi Rp 37.000 per KG dari sebelumnya Rp 34.000 per KG. Sedangkan harga daging sapi lokal masih stabil yaitu Rp 100.000 per KG.

"Memang sedikit naik untuk harga daging ayam potong. Untuk harga daging sapi masih stabil dan harga daging impor lebih mahal, sehingga tidak ada yang pesan," kata Kamisih.

Sementara yang menjadi keluhan pedagang Pasar Baru Gresik adalah masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan bahu jalan depan pasar. Sehingga pembeli dan pengunjung pasar jarang yang masuk ke dalam pasar.

Saat ini, Pasar Kota Gresik menjadi tujuan utama masyarakat sekitar Gresik Kota. Baik untuk dijual kembali dan digunakan untuk keluarga serta pekerja anak buah kapal (ABK). "Akhirnya, penjualan kita menurun dan pendapatan parkir juga menurun. Banyak pembeli langsung bertransaksi dari atas motor, dan tidak masuk ke dalam pasar," katanya. *****