Biodata Ze Valente yang Resmi Perpanjang Kontrak di Persebaya Surabaya, Persib dan Persik Gigit Jari

SURYA.co.id, - Persebaya Surabaya akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Ze Valente, bakal bersama Bajul Ijo hingga 2025, Minggu (19/3/2023).

Ze Valente menjadi pemain asing kedua yang memastikan diri bertahan bersama Persebaya Surabaya.

Kepastian perpanjangan kontrak Ze Valente diketahui dari unggahan resmi instagram Persebaya.

"Signed and sealed

Valente will always be Wani" tulis akun resmi Persebaya Surabaya

Ze Valente sendiri memastikan diri bakal bersama Persebaya setidaknya untuk dua musim kedepan.

Ze Valente menjadi kapten Persebaya Surabaya di laga melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (18/3/2023) (Persebaya)

Perpanjangan kontrak ini tak lain karena penampilan impresif pemain asal Portugal itu sejak direkrut dari PSS Sleman pada bursa transfer paruh musim.

Gelandang berusia 28 tahun itu sudah mencatatkan 3 gol dan 5 assist dalam 11 kali penampilannya bersama Persebaya musim ini.

Bertahannya Ze Valente di Persebaya juga membuat minat dari Persik Kediri dan Persib Bandung harus gigit jari.

Pasalnya kedua tim itu sebelumnya dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Ze Valente.

Selain Ze Valente, Sho Yamamoto juga dipastikan bertahan bersama Bajul Ijo musim depan.

Biodata Ze Valente

Melansir dari Transfermarkt, Ze Valente mengawali karier dengan bergabung di klub Portugal, Paredes Youth sejak 2005.

Setelah itu, kariernya terus menanjak hingga menembus tim utama pada Januari 2012.