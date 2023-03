Promo Ramadan 2023: Makan Sepuasnya di Swiss Beliin Tunjungan, KFC Paket Buka Puasa Mulai Rp 40 Ribu

SURYA.CO.ID - Jelang bulan Ramadan 2023, sejumlah restoran maupun hotel di Surabaya menawarkan promo menarik.

Promo ini berlaku mulai awal hingga akhir bulan Ramadan 2023 mendatang.

Sederet promo Ramadan 2023 berikut ini berdasarkan info di laman Instagram.

Swis Belinn Tunjungan

Hotel Swis Belinn Tunjungan menawarkan promo Ramadan 2023 bertajuk 'Buka Puasa Nang Tunjungan' buffet makan sepuasnya.

Promo ini berlaku mulai waktu buka puasa hingga pukul 21.00 WIB.

Harga yang ditawarkan senilai Rp 159.000 nett/orang.

Ada pun hidangan utama yang ditawarkan di antaranya: gule kambing, ayam bakar madu, kare daging, nasi makbous, nasi kuning komplit, mangut patin, mie kluntung, rendang daging, gudeg jogja, ayam opor, tahu campur, dan gulai ikan.

Ada voucher doorprize, grand prize berupa 1 unit sepeda motor matic 125 cc yang diundi di akhir ramadan.

Tak hanya itu, ada pula live music dan photobooth.

Jika Anda tertarik bisa melakukan reservasi melalui 0819 900 9078 atau 0812 5238 8898

Hotel 99 Kedungsari memberikan paket buka puasa 'Dug Dug Deal' untuk Buffet All You Can yang berlaku mulai 22 Maret sampai 20 April 2023.

Paket ini bisa dibeli mulai pukul 17.30 sampai 21.00 WIB.

Tak hanya itu, pada periode 22-28 Maret 2023 ada harga spesial yakni Rp 90.000 nett/pax dan dapat buy 10 get 1 free.