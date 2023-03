Promo Ramadan 2023 di Surabaya: Paket Buka Puasa Rp 90 Ribu Hotel 88 Kedungsari, Bulgril Rp 350 Ribu

SURYA.CO.ID - Berikut ini daftar promo yang berlaku selama bulan Ramadan 2023 di Surabaya.

Diketahui, bulan Ramadan 2023 tinggal menghitung hari.

Beberapa hotel dan restoran mulai membuka paket promo Ramadan 2023 untuk buka puasa.

Jika Anda berencana melakukan buka puasa bersama teman, kekasih, rekan kerja, bahkan keluarga, berikut rekomendasi tempat buka puasa yang memberikan promo Ramadan 2023.

Hotel 88 Kedungsari

Hotel 99 Kedungsari memberikan paket buka puasa 'Dug Dug Deal' untuk Buffet All You Can yang berlaku mulai 22 Maret sampai 20 April 2023.

Paket ini bisa dibeli mulai pukul 17.30 sampai 21.00 WIB.

Tak hanya itu, pada periode 22-28 Maret 2023 ada harga spesial yakni Rp 90.000 nett/pax dan dapat buy 10 get 1 free.

Jika Anda tertarik, hubungi nomor Whatsapp 082230025088 atau (031) 534 7000

Bullgrill

Bulgrill mengadakan Paket Bukber Asix seharga Rp 350.000 (sudah termasuk alat). Paket ini berlaku grill dan suki untuk porsi 6-8 orang.

Untuk yang pesan sebelum tanggal 23 Maret 2023, dapat SPESIAL GRATIS BBQ CHIKEN WINGS.

Yuk tunggu apalagi tag dan ajak keluarga juga temen kalian untuk Bukber dirumah aja anti ribet rame-rame bareng @bulgrill.

KFC