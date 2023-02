Resmi Menjadi Ketua IKA ITS Jatim, Cak Eri Minta Semua Tepis Ego Sektoral untuk Membangun Daerah

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jawa Timur Periode 2023-2027.

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Eri Cahyadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jawa Timur Periode 2023-2027. Usai dilantik, Wali Kota Surabaya itu berkomitmen untuk membawa kebaikan bagi provinsi Jawa Timur dan Indonesia.

Bersama pada pengurus, Cak Eri dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS, Sutopo Kristanto, di Graha Sawunggaling, Sabtu (18/2/2023) malam.

“Dengan terpilihnya pengurus IKA ITS tahun 2023-2027, saya bukan hanya berharap, tetapi harus berjalan memberikan perbaikan-perbaikan di Jatim, khususnya untuk negara ini,” kata Cak Eri di Surabaya, Minggu (19/2/2023).

Alumni dari jurusan Sipil Konstruksi pada 2001 tersebut akan menjembatani alumni dan almamater kepada dunia kerja. Khususnya, ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah di Jawa Timur.

"Tanpa membedakan jurusan, tanpa membedakan alumni tahun berapa. Ketika sudah masuk di dalam IKA ITS tolong robohkan ego sektoral, yang ada cuma hanya satu, ITS saja di dalam hati kita,” ujar Cak Eri.

Cak Eri juga berharap pengurus IKA ITS bisa memperkuat riset dan pendampingan di daerah Jatim. "Kehadiran kita bisa memberikan kebaikan untuk umat," katanya.

Rencananya, IKA ITS Jawa Timur juga akan memiliki kantor baru. "Insya allah kita akan resmikan kantor pengurus IKA ITS Jatim minggu depan. Setelah diresmikan kita gaspol,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS, Sutopo Kristanto mendukung rencana Cak Eri. Namun, ia mengingatkan tantangan para alumni. Di antaranya, pengembangan inovasi di sektor teknologi ketahanan pangan.

“Saya yakin tekad dan semangat itu bisa memberikan inspirasi bagi arek-arek ITS, dan bisa memberikan kontribusi untuk Jatim dan Indonesia,” ujar Sutopo.

Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKA ITS Nomor 05/KPTS/PP IKA ITS/26/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang pengurus wilayah IKA ITS Jawa Timur tahun 2023-2027. Cak Eri terpilih menjadi Ketua IKA ITS Jatim periode 2023-2027 usai terpilih melalui Musyawarah Wilayah pada akhir Januari lalu. *****