Mahasiswa UK Petra Ekspresikan Kasih Sayang Pada Ibu Lewat Karya Kebaya dan Storytelling

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Mahasiswa Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif (FHIK) Universitas Kristen (UK) Petra semester lima ekspresikan kasih sayang pada ibu melalui karya bertajuk The Story of Her.

Karya 24 desain kebaya dan 24 storytelling tentang ibu dipamerkan di gedung Q lantai 3 kampus UK Petra mulai 7-10 Februari 2023.

Penanggung jawab acara, Purnama Esa Dora menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa Textile and Fashion Design dengan Communication Science Department.

"Kolaborasi ini terwujud berkat inisiasi mata kuliah Media Media Komunikasi Visual, Creative Fabric dan Fashion Communication," ungkap Esa sapaan akrabnya kepada SURYA.co.id, (8/2/2023).

Mengawali perkuliahan semester Genap 2022/2023 sekaligus menyongsong hari Valentine, pengunjung dapat menikmati beragam karya kebaya dan storytelling bertema ibu.

Sosok Ibu menjadi benang merah sebab sosok Ibu bisa menjadi sosok inspirasi, semangat, hingga menjadi isu hubungan yang menjadi kisah personal bagi setiap orang.

Esa menambahkan, ekspresi karya ini menjadi bukti kasih sayang antara Ibu dan anak sekaligus mengungkapkan latar belakang penciptaan kebaya yang mana hidup di budaya Indonesia.

“Sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan ekspresi kasih sayang kami pada ibu sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peran Ibu dalam kehidupan," ujarnya.

"Sementara itu kebaya ini bukan hanya sekadar produk mode semata akan tetapi erat kaitannya dengan sosok wanita, yang dikerucutkan dengan sosok Ibu," imbuhnya.

Menjadi spesial pada tanggal 8 Februari 2024, pameran dihadiri oleh Rini Indriyani. Sosok ibu sekaligus wanita dan istri Wali Kota Surabaya yang kuat peranannya mendampingi Eri Cahyadi dalam memimpin kota Surabaya.

Mini fashion show karya lima kebaya mahasiswa terbaik menjadi salah satu penampilan dalam acara yang digelar mulai pukul 11.00 WIB itu. Sementara itu kebaya yang lain dapat dinikmati di manekin.

Para mahasiswa Textile and Fashion Design membuat karya batik lalu kemudian mahasiswa Communication Science Department membuat kisah filosofi di balik pembuatan kebayanya.

Misalnya seperti karya dari Chavella Christensia mengusung karya bertajuk “Her Ethereal World.

Terinspirasi kisah dan perjuangan R.A. Kartini yang berupaya menegakkan emansipasi wanita.