Angka Stunting Gresik Turun 12 Persen di Januari 2023, Gus Yani: Kasus Stunting Harus Tuntas

SURYA.CO.ID, GRESIK - Angka stunting di Gresik turun dari 23,5 persen menjadi 10,7 persen. Stunting atau gizi buruk pada Januari 2023, mengalami penurunan sebanyak 12 persen.

Penurunan angka stunting merupakan hasil dari intervensi dari semua pihak, tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, melainkan organisasi perangkat daeeah (OPD).

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) juga mengapresiasi penurunan angka stunting tersebut. Kini, pihaknya fokus dan serius dalam menangani kasus stunting ini.

Meski mengalami penurunan, Gus Yani berpesan agar semua pihak tidak cepat puas.

"Kasus stunting harus tuntas, meskipun sudah turun jangan sampai kasus ini muncul lagi," ujarnya, Sabtu (4/2/2023).

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr Mukhibatul Khusna mengatakan, strategi penurunan stunting tidak lepas dari semua pihak.

Puskesmas yang berada di setiap daerah juga melakukan percepatan dengan berbagai inovasi stunting turun. Tidak hanya Dinkes saja yang terlibat melainkan semua sektor.

"Semuanya bergerak cepat menurunkan angka stunting dari 23,5 persen menjadi 10,7 persen," terangnya.

Ke depan, penanganan stunting akan lebih fokus lagi by name dan by address. Sehingga bisa terdeteksi sejak dini yang masuk kategori stunting.