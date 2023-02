Serunya Beauty Journalism 2023 BJour dan Surya Malang

Komunitas BJour bekerja sama dengan Surya Malang menggelar acara Beauty Journalism 2023: National Workshop and Competition di kampus Binus Malang, Jumat (6/1/2023).

Acara ini sebagai bagian dari amanat mata kuliah Event Management Program Studi Public Relations (PR) Binus University.

Komunitas BJour merupakan komunitas mahasiswa PR Binus yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah itu.

Beauty Journalism 2023 terdiri atas serangkaian kegiatan, antara lain National Creative Writing Competition (NCWC) yang digelar secara online pada 17-31 Desember 2022.

Puncak acara berupa penyerahan hadiah bagi pemenang kompetisi dan lokakarya pelatihan jurnalistik bertema beauty, Jumat, 6 Januari 2023 di kampus Binus Malang.

Para pemenang lomba, di antaranya yaitu Novia Nurus Setyowati, siswa kelas X MAN 1 Jombang sebagai Juara 1 Kategori SMA, dan Laini Vaneta, mahasiswa Universitas Pancasila sebagai Juara 1 Kategori Perguruan Tinggi.

Pemenang mendapatkan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, uang pembinaan, dan bingkisan berisi alat kecantikan dari Implora, Looké Cosmetics, dan OMG Beauty.

Lokakarya dibuka oleh Ketua Program Studi Public Relations Binus University, Galuh Ayu Savitri, dan dihadiri oleh 57 peserta dari berbagai sekolah, perguruan tinggi, para guru, dan dosen pendamping.

Hesti Kristianti, editor Harian Surya, hadir sebagai pembicara lokakarya yang juga menjadi salah satu juri.

Demikian juga dengan Winda Carmelita, blogger sekaligus content writer.

Hesti memaparkan etika jurnalistik seperti menyampaikan fakta dan data.

Dia berpesan agar reporter menghindari opini.

“Bila kita menulis, make up membuat orang menjadi percaya diri, itu adalah opini. Supaya yang disampaikan berdasarkan fakta, sebaiknya mencari sumber referensi yang menguatkan fakta. Misalnya menurut penelitian profesor ABCD, self esteem bisa meningkat apabila menggunakan make up. Jangan lupa disebutkan penelitiannya,” katanya.

Hesti juga menjelaskan cara antigalau menentukan judul.