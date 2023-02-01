1 Abad NU

Lirik Ibadallah Rijalallah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut Lirik Ibadallah Rijalallah, bagian dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani, tepatntya dibaca pada bagian akhir.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Ibadallah Rijalallah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani Arab, Latin dan Terjemahan
Canva
Ilustrasi - Lirik Ibadallah Rijalallah 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Ibadallah Rijalallah, bagian dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani, tepatntya dibaca pada bagian akhir.

Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani rencananya akan menjadi salah satu bacaan, pada acara puncak resepsi 1 Abad NU atau Nahdlatul Ulama, di Stadion Sidoarjo 7 Februari 2023.

Simak lirik Ibadallah Rijalallah selengkapnya dalam tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Ibadallah Rijalallah

عِبَادَ اللهِ رِجَالَ اللَّهِ  - أَغِيْثُوْنَا لأَجْلِ اللَّهِ

وَكُوْنُوْا عَوْنَنَا لِلَّهِ - عَسَى نَحْظَى بِفَضْلِ اللَّهِ

'Ibâdallah(i) rijâlallâh(i) - aghîtsûnâ li`ajlillâh(i)
Wa kunû 'aunanâ fillâh(i) - asâ nahdhâ bifadllillah(i)


عَلَى الْكَافِي صَلَاةُ اللَّهِ - عَلَى الشَّافِي سَلَامُ اللّهُ

بِمُحْيِ الدِّيْنِ خَلِصْنَا - مِنَ الْبَلْوَاءِ يَا اللَّهُ

Alâl kâfî shalâtullâh - alâsy-syâfî salâmullâh Bimuhyid-dîni khallishnâ - minal balwâ-i yâ Allâh


وَيَا أَقْطَابُ وَيَا أَنْجَابُ - وَيَا سَادَاتٌ وَيَا أَحْبَابُ

وَأَنْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  - تَعَالَوْا وَانْصُرُوا لِلّهِ


Wa ya aqthâbu way â anjâb(u) - way â sâdât way â aḥbâb(u)
Wa antum yâ ûlil-albâb(i) - ta'âlau wan-shurû lillâh(i)

 

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Syekh Abdul Qadir
Ibadallah Rijalallah
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1 Abad NU
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