1 Abad NU

Lirik Allah Hay 1 Abad NU - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Arab dan Terjemahan

Setelah Lirik Sholawat Asyghil, Syair Allah Hay banyak dicari, khususnya liriknya dalam Bahasa Arab dan terjemahan Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Allah Hay 1 Abad NU - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Arab dan Terjemahan
YouTube - TVNU
Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi membawakan syair Allah Hey saat resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 

SURYA.CO.ID - Lantunan Syair Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zulfikar Basyaiban Al Idrisi pada resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023 lalu viral di sosial media.

Setelah Lirik Sholawat Asyghil, Syair Allah Hay banyak dicari, khususnya liriknya dalam Bahasa Arab dan terjemahan Indonesia.

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Berikut Lirik Allah Hay, selengkapnya.

الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَذِ كْرُهُ زَاجِيْ

الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ بَاكِي

الله حي (٤×)
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي

الله حي (٤×)
يَا سَيِّدي وَيَا سَنَدِي

الله حي (٤×)
يَشْغِلُنِي عَنْكَ ثِقَلُ أَوْزَارِي

الله حي (٤×)
الله حي


Terjemahan Bahasa Indonesia

اَلله اَللهْ حَيّ

"Allah, Allah Maha Hidup"


يَا حُسْنَهُ وَالَليْلُ يَسْمَعُهُ - بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ جَارِي

"Alangkah indahnya, kala malam mendengar orang munajat dengan suara merdu dan air mata mengalir"


وَخَدُّهُ فِي التُرَابِ مُعْتَفِرٌ - يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي

"Dan pipinya menyentuh tanah, ... "


يَا سَيَّدِي وَيَا سَنَدِي  -  ُيشْغِلُنِي عَنْكَ ثُقْلُ أَوْزَارِي

"Wahai Tuanku wahai sandaranku, besarnya dosa-dosaku telah menyibukkan aku (untuk mengingatMU)"

 

Tags
Allah Hay
1 Abad NU
SURYA.co.id
Sayyid Zulfikar Basyaiban
terjemahan
surabaya.tribunnews.com
Sholawat Asyghil

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