1 Abad NU
Lirik Allah Hay 1 Abad NU - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Arab dan Terjemahan
Setelah Lirik Sholawat Asyghil, Syair Allah Hay banyak dicari, khususnya liriknya dalam Bahasa Arab dan terjemahan Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lantunan Syair Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zulfikar Basyaiban Al Idrisi pada resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023 lalu viral di sosial media.
Setelah Lirik Sholawat Asyghil, Syair Allah Hay banyak dicari, khususnya liriknya dalam Bahasa Arab dan terjemahan Indonesia.
Baca juga: Lirik Sholawat Asyghil 1 Abad NU Teks Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Berikut Lirik Allah Hay, selengkapnya.
الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَذِ كْرُهُ زَاجِيْ
الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ بَاكِي
الله حي (٤×)
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي
الله حي (٤×)
يَا سَيِّدي وَيَا سَنَدِي
الله حي (٤×)
يَشْغِلُنِي عَنْكَ ثِقَلُ أَوْزَارِي
الله حي (٤×)
الله حي
Terjemahan Bahasa Indonesia
اَلله اَللهْ حَيّ
"Allah, Allah Maha Hidup"
يَا حُسْنَهُ وَالَليْلُ يَسْمَعُهُ - بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ جَارِي
"Alangkah indahnya, kala malam mendengar orang munajat dengan suara merdu dan air mata mengalir"
وَخَدُّهُ فِي التُرَابِ مُعْتَفِرٌ - يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي
"Dan pipinya menyentuh tanah, ... "
يَا سَيَّدِي وَيَا سَنَدِي - ُيشْغِلُنِي عَنْكَ ثُقْلُ أَوْزَارِي
"Wahai Tuanku wahai sandaranku, besarnya dosa-dosaku telah menyibukkan aku (untuk mengingatMU)"
Allah Hay
1 Abad NU
SURYA.co.id
Sayyid Zulfikar Basyaiban
terjemahan
surabaya.tribunnews.com
Sholawat Asyghil
|5 Bedug Harlah 1 Abad NU Sempat Dikira Hilang, Ini Kata Wakil Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU
|Panitia Puncak Resepsi 1 Abad NU Komitmen Ganti Semua Fasum dan Infratruktur di Sidoarjo yang Rusak
|PLN Berhasil Layani Listrik Tanpa Kedip Dalam Peringatan 1 Abad NU di Sidoarjo
|600 Ton Sampah Tertinggal Pasca Acara 1 Abad NU, 10 Ribu Relawan Sidoarjo Lakukan Pembersihan Massal
|Kegiatan Harlah 1 Abad NU Berakhir, Panitia Siap Ganti Semua Kerusakan di Stadion Sidoarjo