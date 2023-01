JADWAL Proliga 2023 Putaran Kedua Seri 1, Tim Putri Jakarta Pertamina Fastron di Puncak Klasemen

SURYA.CO.ID - Kompetisi bola voli profesional Proliga 2023 semakin sengit.

Pada pekan ini, Proliga 2023 memasuki putaran yang kedua.

Sebanyak 8 tim putra dan 6 putri bakal bersaing untuk menuju babak final four Proliga 2023.

Adapun tim putri Jakarta Pertamina Fastron kini berada di puncak klasemen.

Sementara pada sektor putra, ada Jakarta Bhayangkara Presisi yang menjadi juara putaran pertama.

Putaran kedua seri 1 akan berlangsung di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik.

Pertandingkan dijadwalkan berlangsung mulai Kamis (2/2/2023) hingga Minggu (5/2/2023) mendatang.

Berikut jadwal selengkapnya.

Kamis 2 Februari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank

Jumat 3 Februari 2023

Pukul 14:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Baca juga: PROFIL Jakarta Bhayangkara Presisi yang Sabet Gelar Juara dalam Putaran 1 Proliga 2023

Sabtu 4 Februari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

Pukul 16:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN