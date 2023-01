PROLIGA 2023 Putaran Kedua Mulai 2 Februari, Ini Jadwal Lengkap: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

SURYA.CO.ID - Proliga 2023 bakal memasuki putaran yang kedua.

Adapun, Proliga 2023 putaran kedua bakal berlangsung pada Kamis (2/2) mendatang.

Agar tidak ketinggalan, mari simak jadwal Proliga 2023 putaran kedua berikut ini.

Pada hari pertama, bakal ada 4 pertandingan dengan dibuka oleh tim putri Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN.

Kemudian disusul tim putra Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator.

Sementara hari kedua, akan ada Jakarta BNI 46 yang menghadapi Surabaya BIN Samator.

Selengkapnya, simak jadwal Proliga 2023 putaran kedua berikut melansir Tribun Sport.

Jadwal Proliga 2023 Putaran II

Pekan 1 - GOR Tri Dharma Gresik

2 Februari 2023

12:00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank

3 Februari 2023

14:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN

16:00 WIB: Putra - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

18:30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

4 Februari 2023