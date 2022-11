UPN Veteran Jatim, ITS, & Unesa Surabaya Siap Buka Fakultas Kedokteran, UPN Bangun Gedung 12 Lantai

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA – Besarnya peminat Pendidikan Kedokteran dan masih tingginya permintaan di dunia kerja membuat tiga Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya tengah bersiap membuka Fakultas Kedokteran.

Ketiga PTN itu adalah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim, Institut Teknologi 10 Nopember (ITS), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rektor UPN Veteran Jatim, Prof Akhmad Fauzi MMT IPU, mengungkapkan UPN Veteran Jatim ingin mendukung program pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan dokter agar rasio dokter di Indonesia tercapai.

Persiapan pembentukan prodi baru ini sudah mencapai 90 persen.

Proses rekrutmen dosen dan laboran saat ini juga telah dilakukan.

“Kami juga menyiapkan Gedung untuk perkuliahan dan laboratorium 12 lantai. Sekarang proses pembangunan sudah masuk lantai tiga,” urainya dikonfirmasi SURYA.co.id, Selasa (22/11/2022).

UPN Veteran Jatim juga telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit sebagai tempat pendidikan dokter yaitu satu rumah sakit utama dan lima rumah sakit satelit.

“Kerja sama RS Pendidikan sudah dengan RSUD dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan sebagai RS Utama. Dan lima RS satelit lainnya yaitu RS Haji, RS Saiful Anwar Malang, RS Jiwa Lawang, RSUD Soewandhie Surabaya, dan RSUD Sidoarjo Barat,” urainya.

Dikatakan Prof Fauzi, pihaknya berharap tahun 2023 jika izin FK sudah bisa didapatkan pihaknya bisa membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru.

Ilustrasi - Ilustrasi kampus ITS di Sukolilo Surabaya.

ITS Siapkan Persyaratan

Persiapan membuka Pendidikan kedokteran di Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) sempat disampaikan Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng dalam penutupan Dies Natalies di kampusnya.

Pembukaan prodi Pendidikan Kedokteran ini untuk sebagai pengembangan departemen di bidang kesehatan, yaitu prodi teknik biomedik yang telah berjalan.

Dikatakan Prof Ashari, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), saat ini masih memoratorium pendirian FK.

Meski begitu, ITS terus jalan dalam mempersiapkan persyaratan pendirian FK.

Mulai persiapan menjalin Kerjasama dengan rumah sakit hingga penambahan SDM dan fasilitas gedung.

”Tinggal sedikit lagi persiapannya. Tinggal di-submit nanti. Mudah-mudahan segera bisa dibuka lagi untuk pendirian FK,” ujarnya.