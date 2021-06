TIPS SEHAT: Jangan Diremehkan, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih di Pagi Hari

SURYA.co.id I - Minum air putih di pagi hari memiliki sederet manfaat kesehatan. Itu sebabnya, jangan pernah meremehkan kebiasaan sederhana dan mudah itu, demi mendapatkan kondisi tubuh yang prima.

Melansir dari Medical News Today, minum air putih di pagi hari dapat mengganti cairan tubuh yang hilang selama tidur.

Selain itu, ada beberapa manfaat lain dari minum air putih di pagi hari, berikut penjelasan lengkapnya.

1. Menurunkan berat badan

Beberapa orang percaya bahwa minum air putih di pagi hari dapat membantu menurunkan berat badan. Studi tahun 2019 berjudul “Influence of Water Intake and Balance on Body Composition in Healthy Young Adults from Spain” menemukan bahwa asupan cairan yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan peningkatan komposisi tubuh pada orang dewasa muda. Beberapa ahli juga menyarankan untuk mengonsumsi air putih sebelum sarapan.

Sebuah penelitian tahun 2010 “Water Consumption Increases Weight Loss During a Hypocaloric Diet Intervention in Middle-aged and Older adults” menemukan bahwa orang dewasa paruh baya dan lebih tua kehilangan lebih banyak berat badan ketika mereka minum 500 mililiter (ml) air putih sebelum makan selama 12 minggu.

Para peneliti sebagian mengaitkan penurunan berat badan ini dengan penurunan asupan energi dari makanan.

Ini berarti mereka makan lebih sedikit daripada orang yang tidak minum air putih sebelum makan. Selain itu, studi lain percaya bahwa penurunan berat badan disebabkan oleh termogenesis, yakni produksi panas dalam tubuh.

Ketika seseorang minum air putih dingin, termogenesis terjadi untuk menghangatkan air yang masuk ke dalam tubuh, yang membakar kalori.

2. Meningkatkan kinerja kognitif

Air putih dapat berdampak pada kognisi dan kinerja mental. Dehidrasi ringan dapat memiliki efek buruk pada kognisi. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Sebuah ulasan tahun 2019 berjudul “The impact of water consumption on hydration and cognition among schoolchildren: Methods and results from a crossover trial in rural Mali” menemukan bahwa ada tren peningkatan kinerja mental pada peserta studi yang terhidrasi.