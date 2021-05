Jadwal MSC 2021: Undian Grup EVOS Legends dan Bigetron Alpha Bisa Bentrok Lawan Wakil Filipina

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak Jadwal MSC 2021 berikut ini, undian grup bakal digelar, wakil Indonesia bisa bentrok dengan Filipina.

Mobile Legends Southeast Asia Cup atau MSC 2021 telah di depan mata.

Sebanyak 12 tim bakal mengikuti fase grup yang akan digelar mulai tanggal 7-9 Juni 2021 mendatang.

Seperti diketahui, Indonesia bakal diwakili oleh dua tim terkuat yaitu EVOS Legends dan Bigetron Alpha sebagai juara dan runner up MPL Season 7 lalu.

Adapun, pembagian grup MSC 2021 bakal diselenggarakan pada Rabu (2/6/2021) mendatang.

Di undian grup ini, 12 tim akan dibagi ke dalam tiga pool yaitu Juara MPL, Runner Up MPL, dan Tim Kualifikasi.

Pool pertama akan dihuni empat tim yaitu EVOS Legends (Juara MPL ID) EVOS SG (Juara MPL SG), Resurgence MY (Juara MPL MY) dan Blacklist International (Juara MPL PH)

Sedangkan pool kedua akan diisi oleh Bigetron Alpha (Runner Up MPL ID), Resurgence SG (Runner Up MPL SG), Todak (Runner Up MPL MY), dan Execration (Runner UP MPL PH).

Di pool ketiga akan diisi oleh empat tim hasil kualfikasi yaitu I Do Not Sleep (Thailand), Impunity KH (Kamboja) Nightmare esports (Laos) dan Cyber EXE (Vietnam)