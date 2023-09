Persiapan Putri Ariani Jelang Babak Final AGT 2023, Tetap Latihan dan Bawa Happy: Biar Nggak Tegang!

SURYA.CO.ID - Putri Ariani kembali tampil memukau dalam ajang America's Got Talent (AGT) 2023.

Sebelumnya pada babak audisi, Putri Ariani sukses tampil gemilang membawakan lagu ciptaannya yang berjudul 'Loneliness'.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Ariani berhasil mendapatkan 5 standing ovation dari para juri.

Bukan hanya itu, ia juga mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Dirinya pun melaju ke babak live show AGT 2023.

Putri Ariani tampil di babak semifinal AGT 2023 pada Rabu (6/9/2023) lalu.

Pada babak tersebut, dirinya kembali tampil menawan.

Putri Ariani menyanyikan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan band legendaris dunia, U2.

Dirinya kembali berhasil menyentuh hati para juri dan penonton lewat penampilan panggungnya.

Putri pun kembali mendapatkan 5 standing ovation.

Bukan hanya itu, ia juga dinyatakan lolos ke babak final.

Menjelang babak final AGT 2023, Putri Ariani pun melakukan sejumlah persiapan di Amerika Serikat.

Dilansir Surya.co.id dari wartakotalive.com, di akun media sosialnya, Putri Ariani mengunggah kunci keberhasilan untuk bisa tetap berdiri diatas panggung America's Got Talent 2023.

"Putri tetap latihan (bernyanyi)," kata Putri Ariani di akun media sosialnya, Senin (11/9/2023) pagi WIB.