INILAH Komentar Simon Cowell kepada Putri Ariani di Belakang Panggung American's Got Talent 2023

SURYA.CO.ID - Inilah komentar Simon Cowell kepada Putri Ariani setelah babak Live Show American's Got Talent (AGT) 2023, Rabu (6/9/2023).

Komentar itu disampaikan Simon Cowell di belakang panggung AGT 2023.

Simon tak berhenti memuji penampilan Putri Ariani.

Ia mengungkapkan, bahwa Putri Ariani memilih lagu yang tepat.

Menurutnya, Putri Ariani juga berhasil menyampaikan lagu tersebut kepada pendengar.

“You got to choose that killer killer song and deliver it, it’s brilliantly that was up there,” ucap Simon, dikutip dari Youtube AGT Global, Kamis (7/9/2023).

Sementara sebelumnya, Simon Cowell mengaku tak bisa berkata apa-apa mendengar suara indah Putri Ariani ketika membawakan lagu U2 berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For" di babak Semifinal AGT 2023, Rabu (6/9/2023) pagi WIB.

Simon pun bersyukur masih bisa menyaksikan berbagai penampilan menakjubkan di kompetisi AGT 2023.

"Dan sejujurnya Putri, inilah alasan mengapa saya masih mengambil pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini," kata Simon Cowell, dikutip dari YouTube America's Got Talent.

Tak hanya Simon, ketiga juri AGT 2023 lainnya juga memuji penampilan Putri Ariani.

Putri Ariani Lolos Final

Sehari setelah penampilan memukau Putri Ariani, ia pun dinyatakan melaju ke babak Final AGT 2023.

Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung di acara AGT Result Show pada Rabu (6/9/2023) malam waktu Los Angeles atau Kamis (7/9/2023) pukul 08.00 WIB.

America's Got Talent menyampaikan ucapan selamat kepada kedua kontestan melalui akun media sosialnya.