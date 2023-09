SEGINI Besaran Hadiah Diterima Putri Ariani jika Juara American's Got Talent 2023, Ada Uang Miliaran

SURYA.CO.ID - Segini besaran hadiah yang akan diterima Putri Ariani jika menjadi Juara American's Got Talent (AGT) 2023.

Diketahui, Putri Ariani berhasil mengantongi tiket ke babak Final AGT 2023 setelah tampil memukau pada babak semifinal, Rabu (6/9/2023) malam waktu Los Angeles, AS.

Putri Ariani yang menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2, berhasil membuat takjub keempat Juri AGT 2023.

Bahkan, Simon Cowell sampai tidak bisa berkata-kata melihat penampilan Putri Ariani.

"Saya sebenarnya agak kesulitan berkata-kata saat ini," ujar Simon, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

Putri menjadi salah satu kontestan yang lolos ke babak puncak bersama paduan suara Mzansi Youth Choir.

Lantas, berapa hadiah yang diterima Putri Ariani jika jadi Juara America's Got Talent 2023?

Dilansir dari SURYA.CO.ID dari Kompas TV, hadiah yang akan diterima Putri Ariani jadi Juara AGT 2023 berupa uang sebesar $1 juta atau senilai Rp 14,7 miliar.

Juara AGT juga memiliki kesempatan untuk menginap di Luxor Hotel and Casino yang terkenal di Las Vegas, Nevada.

Pemenang AGT juga akan menerima publisitas besar yang sangat berguna bagi karir mereka secara internasional.

Cerita lengkap Putri Ariani masuk Final AGT 2023

Putri diketahui menyanyikan lagu milik U2 berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For" sambil memainkan piano saat Live Show (5/9/2023).

"Saya rasa saya selalu mencari sebuah lagu berdasarkan maknanya," kata Putri, dikutip dari NBC.

Putri mengatakan, lagu milik U2 yang dirilis pada tahun 1987 itu memiliki makna dalam tentang seseorang yang masih mencari tahu tujuan hidup mereka, sama seperti dirinya sebelum berada di AGT.