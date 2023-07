Sosok Sarah Onggowinarso, Bacaleg DPRD Kota Surabaya dari PSI yang Blasteran Jerman

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyiapkan sederet bacaleg muda dan bertalenta untuk maju dalam Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang.

Salah satu bacaleg PSI yang dipasang untuk maju dalam pilihan legislatif DPRD Kota Surabaya adalah Sarah Dewi Onggowinarso.

Wanita muda satu ini dipasang untuk bertarung di dapil 5 Kota Surabaya di kawasan Surabaya Barat.

SURYA.co.id berkesempatan untuk mewawancarai langsung bacaleg berdarah Indonesia Jerman ini.

Diketahui ibu dari Sarah memang warga Jerman asli yang kemudian menikah dengan ayahnya yang asli Lawang Malang.

Pada SURYA.co.id, Sarah mengaku tergerak hati untuk terjun ke dunia politik dengan hati yang mantap dan optimis.

Pasalnya sejak muda ia memang aktif di sejumlah organisasi. Seperti kepemudaan dan juga olahraga.

“Emang tertarik untuk terjun ke dunia politik. Dan pilihan saya jatuh ke partai PSI. Karena mereka sangat cocok dengan nilai-nilai yang selama ini saya pegang teguh,” katanya, Sabtu (29/7/2023).

“Yaitu intoleransi, anti korupsi, dan juga mengutamakan solidaritas. Dan maju caleg PSI ini benar-benar tanpa mahar ataupun kontrak politik. Semua berada dalam garis lurus perjuangan,” imbuh Sarah.

Diketahui, Sarah merupakan pengusaha bidang kuliner all you can eat di Surabaya.

Gerai restonya bahkan ada dua di Surabaya dan juga di Sidoarjo.

Tidak hanya itu Sarah juga merupakan pendiri sekolah sepak bola di kawasan Made Surabaya. Yaitu sekolah sepak bola Gators Surabaya.

Sekolah sepak bola itu juga menjadi wadah perjuangannya untuk membantu mewujudkan mimpi anak-anak tak mampu untuk bisa mengasah bakatnya dan berprestasi di bidang olahraga.

“Sekarang siswanya sekitar 60 an. Ada yang remaja dan juga anak—anak. Mereka yang tidak mampu kita beri subsidi biaya sekolah sepak bolanya. Bahkan kalau mereka sampai mendapatkan prestasi bisa kota gratiskan, dan kita support prestasinya,” imbuh Sarah.