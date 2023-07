Tiket VIP dan VVIP Festival Nasional Reog Ponorogo Tanggal 15 dan 16 Juli Sudah Sold Out

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Tiket Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) tanggal 15-16 Juli 2023 sudah sold out.

Tiket yang sold out adalah tiket VIP dan VVIP yang dijual secara online.

"Sold out sudah tanggal 15-16 Juli untuk VIP san VVIP. Tersisa yang hari ini tanggal 14 Juli dan 17 Juli 2023 nanti,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, Jumat (14/7/2023).

Dia menjelaskan penjualan tiket FNRP secara online sudah dua kali ini. Dia mengaku menjajaki pasar dengan menjual tiket kelas VIP dan VVIP dengan harga yang menarik.

"Standar online beberapa varian tiket. VIP dihargai Rp 75 ribu dan VVIP seharga Rp 150 ribu. Tetapi tentu ada fasiltas yang didapat," kata Judha ketika ditemui di kantor Disbudparpora.

Dia menjelaskan untuk Rp 150 ribu mendapatkan merchandise kaos grebeg suro dan snack. Sedangkan VIP Rp 75 ribu ada snack. Keduanya mendapatkan tempat duduk di depan.

"Ternyata Mampu menarik wisatawa yang membeli dari lur kota, misal dari Jakarta maupun Surabaya. Total ada 100 seat yang disediakan. Gabungan VIP dan VVIP," tegas Judha kepada SURYA.co.id.

Dia tidak mengetahui secara pasti kenapa tanggal 15 Juli 2023 dan 16 Juli 2023 tiket VIP dan VVIP terjual habis. Dia mengaku memang pada tanggal 15 Juli dan 16 Juli 2023 itu grup reog dari luar kota yang tampil.

Sebut saja, tanggal 15 Juli 2023 ada Konssen Reyog Sardulo Djojo (Kota Malang) dan Pawargo Lumajang (Kabupaten Lumajang). 16 Juli 2023 ada Manggolo Mudo (Pawargo Jogjakarta), PSRM Sardulo Anorogo (Universitas Negeri Jember), Reyog Brawijaya (Universitas Brawijaya) dan Singo Mudo Terate (Terate Pacitan).

"Kalau mereka grup besar. Sebenarnya reog tidak mengenal grup besar atau kecil. Nyatanya kan memang bagus-bagus," bebernya.

Judha menyebutkan walaupun secara online telah sold out, tetapi On The Spot tetap tersedia. Tentu dengan harga lebih murah, sebesar Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu.

"Ada 6000 kursi yang tersedia. Untuk tahun 2023 sudah lebih banyak dibanding 2022 lalu hanya 5000 kursi," pungkasnya.